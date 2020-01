Barletta candidata a Capitale Italiana della Cultura 2021

C'è anche Barletta tra le 44 le città candidate al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2021. Lo rende noto il Mibact segnalando che entro il 2 marzo andranno poi presentati i dossier di candidature.

Candidate in Puglia, oltre a Barletta, Bari, Molfetta, San Severo, Taranto, Trani, l'Unione Comuni Grecia Salentina.

Il titolo spetterà alla città vincitrice per la durata di un anno e avrà anche un importante risvolto economico: ben un milione di euro utili alla realizzazione del programma presentato in fase di candidatura. Nel mese di marzo si svolgerà una prima selezione, poi il 30 aprile saranno indicate le 10 città finaliste.