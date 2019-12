"Premio De André" 2019, in finale una 22enne di Barletta

Il celebre Premio De André, la rassegna annuale che premia i talenti nell’ambito della musica, della poesia e della pittura, vede tra i finalisti di una edizione record di iscrizioni una ragazza di Barletta, Carmelania Bracco.

La premiazione si terrà il 16 gennaio prossimo, e Carmelania, 22 anni, concorre tra i finalisti della categoria Poesia.

"De André non è stato mai di moda. E infatti la moda, effimera per definizione, passa. Le canzoni di Fabrizio restano”: il premio, patrocinato dalla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e dalla Fondazione Fabrizio De André Onlus, ha l’intento di stimolare la produzione artistica dei giovani talenti nostrani attraverso la liberazione dagli schemi convenzionali delle mode del momento, dando libero sfogo a quella creatività sperimentale della quale Faber era maestro.

La filosofia del premio è infatti volta non a “scovare il nuovo Faber nello stile, ma nell’approccio.”

Il premio è organizzato da iCompany e vede la direzione artistica di Luisa Melis. Nel corso della serata sarà consegnata la “Targa Faber” a Niccolò Fabi: un riconoscimento che il cantautore romano riceve nel pieno di un tour che dal 1° dicembre porta nei più importanti teatri d’Italia il suo nono album “Tradizione e Tradimento”.

Agli EX-OTAGO, una della band più in voga nel panorama musicale italiano, sarà invece consegnata la targa “Quelli che cantano Fabrizio”, già “Premio per la reinterpretazione dell'opera di Fabrizio”. Il gruppo genovese ha registrato, per l’album tributo Faber Nostrum, il grande successo “Amore che vieni, amore che vai”.

L’appuntamento con la cerimonia finale del Premio De André in cui saranno premiati i vincitori è il 16 gennaio presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma.