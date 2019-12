San Ruggero Patrono di Barletta, il programma dei solenni festeggiamenti

Dal 27 dicembre al 1° gennaio a Barletta solenni festeggiamenti in onore di San Ruggero, patrono della Città di Barletta e dell’Arcidiocesi, nella Chiesa del Monastero di San Ruggero. Di seguito il programma:

DICEMBRE 2019

CELEBRAZIONI LITURGICHE DEL TEMPO DI NATALE

Martedì 24 dicembre:ore22.00,Santa Messa della Natività

Mercoledì 25dicembre: ore8.00,Santa Messa di Natale

Giovedì 26 dicembre: ore18.30,Santa Messa in onore di Santo Stefano

Martedì 31 dicembre: ore7.00,Santa Messa - ore19.00 Santa Messa di ringraziamento, Benedizione Eucaristica e canto del “Te Deum”

Le Celebrazioni Eucaristiche del tempo di Natale sono presiedute dal cappellano Can. Don Cosimo Fiorella.

TRIDUO IN ONORE DEL SANTO PATRONO SAN RUGGERO

Venerdì 27dicembre: ore7.00,Santa Messa presieduta dal cappellano Can. Don Cosimo Fiorella - ore19.00Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Filippo Salvo,Vicario Episcopale

Sabato 28 dicembre: ore7.00,Santa Messa presieduta dal cappellano Can. Don Cosimo Fiorella - ore19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Ruggiero Fiore vicario parrocchiale di San Giovanni Apostolo

Domenica 29 dicembre: ore7.00, Santa Messa presieduta dal cappellano Can. Don Cosimo Fiorella - ore19.00, Celebrazione Eucaristica presieduta daMons. Leonardo Doronzo amministratore parrocchia S. Maria della Vittoria - ore21.00, Ufficio delle Letture presieduto dall’Arciprete del Capitolo Concattedrale, Can. Don Francesco Fruscio con la partecipazione del Rev.mo Capitolo e la Comunità monastica benedettina.

SOLENNITA’ LITURGICA DI SAN RUGGERO VESCOVO – LUNEDI 30 DICEMBRE 2019

Ore 7.00,Celebrazione Eucaristica presieduta dal cappellano Can. Don Cosimo Fiorella

ore 8.30,Celebrazione Eucaristica presieduta dal Can. Don Rino Mastrodomenico, parroco Parrocchia San Giovanni Apostolo

ore 9.00,Canne della Battaglia Parrocchia Santuario “San Ruggero”, Celebrazione Eucaristica in onore del Santo Patrono presieduta dal parroco Can. Don Giuseppe Tupputi

ore10.00,Celebrazione Eucaristica presieduta dal Can. Don Ruggiero Lattanzio, Parroco della parrocchia Sacro Cuore, S. Ferdinando di Puglia

ore11.15, Solenne Pontificale, presieduto dall’Arcivescovo S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, con la partecipazione del Rev.mo Capitolo Concattedrale, Clero, Religiosi, Autorità Civili e Militari.

Ore 17.30, Celebrazione Eucaristica presieduta Don Giuseppe Tupputi, Canonico, Teologo e Parroco della Parrocchia “Santuario San Ruggero

Ore 19.00, Celebrazione eucaristica presieduta da S.Em. il Cardinale ore19.00Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Em. il Cardinale Francesco Monterisi Arciprete emerito della Basilica San Paolo fuori le Mura

ore 20.30, Solenne Processione, presieduta da Sua Ecc.za Mons. Arcivescovo con la partecipazione di S.Em. Cardinale Francesco Monterisi, del Rev.mo Capitolo Concattedrale, Clero, Religiosi, Arciconfraternite, Confraternite e Autorità Civili e Militari

Itinerario: via Cialdini, corso Garibaldi, corso V. Emanuele, via Consalvo da Cordova, piazza Plebiscito, via Cialdini , ChiesaSan Ruggero

ore22.30, Spettacolo Pirotecnico, spiaggia di ponente nei pressi del lido Ginevra

ore 8.00Liturgia Eucaristica in onore di Maria SS. Madre di Dio presieduta dal cappellano Can. Don Cosimo Fiorella.

MERCOLEDÌ 1° GENNAIO 2020

Le Celebrazioni Eucaristiche del Triduo ore 19.00 e il Pontificale di lunedì 30 ore 11.15 saranno teletrasmesse dall’emittente televisiva canale 190.

Banda musicale: “La Disfida di Barletta”

Luminarie: Ditta Defazio Srl; Addobbo floreale a devozione di “Antica Fioreria Vino

“Emozioni Floreali” e “Flowers Interior Design” di Barletta.

Cenni storici:

Il Santo vescovo Ruggero nacque nella celebre e antica città di Canne tra il 1060/1070. Svolse il Suo ministero episcopale dedicandosi a tutti in modo particolare verso gli ultimi. I fedeli, che riconobbero in Lui il pastore umile e generoso, alla sua morte 30 dicembre 1129, lo acclamarono santo.