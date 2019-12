A Barletta il Sogno di Natale diventa Sogno Disney

Dal Sogno di Natale al Sogno Disney.

Dal 26 al 29 dicembre 2019 dalle 17 alle 21.00, Sogno Di Natale diventerà Sogno Disney, trasformando il castello, i sotterranei ed i giardini, in luoghi incantati e fantastici che trasporteranno i visitatori in una dimensione fiabesca. I grandi ed i più piccoli passeggeranno lungo un percorso spettacolare con racconti di creature incantate che popoleranno questi luoghi.

Nel fantastico castello c’è tutto un mondo da scoprire. I visitatori, accolti dal grande Babbo Natale in persona e Topolino, condivideranno con loro il magnifico tour nei sotterranei.

Un magico volo sul tappeto volante in 3D darà vita alla coraggiosa Principessa Jasmine e ad Aladdin. Ma c’è ancora tanto altro da scoprire. E’ proprio lì che incontreranno altri personaggi Disney, come Biancaneve, preoccupatissima di non preparare in tempo il pranzo per i suoi adorati 7 Nani. Sarà una girandola di emozioni, allegria e un pizzico di magia, dove i bambini saranno i protagonisti assoluti.

Proseguendo troveranno La Bella e la Bestia, e la rosa rossa incantata, simbolo del vero amore, che dentro la sua teca trasparente può vivere per sempre!

E, per tutti coloro che cercano l’avventura, non mancheranno all’appello I pirati dei Caraibi. Il pirata Jack Sparrow, insieme alla sua ciurma di pirati, sarà pronto ad accompagnare gli intrepidi visitatori per le vie del castello. Il videomapping Disney in 3D di Frozen e Re Leone sulla facciata della piazza d’Armi completerà il percorso fatato.

Costo biglietto d’ingresso €2,00.