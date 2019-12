Al Paese dei Balocchi poker di eventi tra musica, sociale e risate

Sociale, musica e risate. È l'ampio menù per le feste di Natale e Capodanno studiato dal Paese dei Balocchi, struttura di oltre 1200 metri quadri con copertura, climatizzazione e area esterna (sede sul litorale di Ponente “Pietro Mennea”, ad angolo con via Scommegna) che fino al 7 gennaio ospiterà un luogo meraviglioso pensato per tutti, per ragazzi e famiglie.

Dal 23 dicembre al 4 gennaio sono ben quattro gli appuntamenti in calendario nell'area. Si parte all'antivigilia con “Un Natale senza barriere” del Teatro Nuovo. Alle 19 la compagnia diretta dal regista Marco Defazio, composta da ragazzi normodotati e diversamente abili, rappresenterà l’arte della connessione tra anime in un’unione di danza, musica, recitazione e cabaret. Il clima del Natale sarà racchiuso in uno spettacolo poetico, divertente e allo stesso tempo emozionante in cui ragazzi diversamente abili e normodotati doneranno al pubblico la magia del sorriso, raccontando la bellezza del teatro senza barriere che quest'anno scardina l’idea del Natale come puro consumismo per regalare al pubblico emozioni e tradizioni in una struggente connessione tra anime, mondi, persone e cuori. Lo spettacolo è diretto da Marco Defazio in collaborazione con i ballerini Carmine Dipace e Gio Partucci e i ragazzi speciali del teatro senza barriere: Sergio, Alessandro, Michele, Francesco e Marco.

La musica sarà invece protagonista a Santo Stefano: sarà assicurata da “La Balca Bandanica", progetto made in Italy nato dall'intersezione di varie esperienze folk e jazz dei singoli componenti. Produrranno musica strumentale sperimentale e divertente "Balkan-Progressive-Jazz", composta da 4 grandi musicisti (tromba, batteria, chitarra elettrica, basso) con 200 concerti dal vivo in Italia, Francia e Svizzera. Il loro repertorio di ampie vedute ma di chiara origine balcanica sarà protagonista di un concerto piacevole da ascoltare e condito con virtuosi reminiscenti e melodiche. Il repertorio di opere inedite spazia dalle canzoni dei Balcani ai suoni di rock progressivo, jazz e improvvisazione di fusione e persino musica classica. Start alle 21.30.

Anno nuovo, ma ancora musica protagonista al Paese dei Balocchi, con la tradizione assicurata da Gino Pastore, icona barlettana che il 3 gennaio alle 21.30 salirà sul palco. Il giorno dopo, venerdì 4 gennaio, spazio alle risate. Assicurate dal duo comico Matranga e Minafò, protagonista del programma Made in Sud e al fianco dell'associazione Aibi (Associazione Amici Dei Bambini) con i suoi spettacoli.La coppia nasce nel 2005 in un villaggio vacanze e si consolida a Palermo nelle reti locali con programmi di denuncia sociale, come “Skrikkia la notizia”, “Preview” e concludendo l’esperienza di denuncia satirica con “La Repubblica .it” con servizi a sfondo giornalistico e in chiave ironica e demenziale. Anche nel loro caso, sipario alle 21.30. Tutte le info sono su: https://www.facebook.com/ilpaesedeibalocchibarletta/