Coderdojo Barletta, anno chiuso in festa: da gennaio si riparte

Si è chiuso in festa l’anno di formazione digitale con il Coderdojo Barletta. Da gennaio 2020 si riparte.

13 ottobre, 10 novembre, 15 dicembre: più di 100 ragazze e ragazzi sono diventati il Coderdojo Barletta. Al Castello Svevo protagonisti la programmazione, il divertimento e il futuro digitale.

Tempo di bilanci di fine anno, il primo con le attività organizzate dall’Associazione Emakers APS, che qui a Barletta ha portato il Coderdojo per la formazione gratuita digitale dei più piccoli. Da ottobre, una domenica al mese per imparare la programmazione con Scratch e non solo: progettare, condividere, giocare, appassionarsi, esprimersi con creatività; sono questi i concetti fondamentali del progetto Coderdojo Barletta.

Affinché si sviluppi nel territorio un prisma di occasioni, di confronti e di opportunità nuove e proficue, inserite in un ambiente di apprendimento sereno, paritario, sicuro e creativo.

Tre domeniche, quattro turni totali, più di 100 giovani partecipanti, tanti e tanti genitori curiosi ed entusiasti. Un team di mentor appassionati e visionari. Una città speciale. Un anno che verrà ancora migliore.

Promesse ulteriori novità, come l’ultima, quella del terzo e doppio appuntamento del 15 dicembre, superato a pieni voti per il Coderdojo. Che ha organizzato una domenica con due turni (mattina e pomeriggio) per tutti quei ragazzi desiderosi di partecipare al gioco didattico che è il coding. 60 bambini in totale solo domenica. Tutto svolto grazie alla sempre positiva accoglienza di città e istituzioni.

Con l’entusiasmo per questo progetto, Coderdojo Barletta e l’associazione E-makers APS potranno sviluppare ancora idee e reti, sociali e digitali, al fianco della cittadinanza per tutto il territorio pugliese. È questo l’obiettivo: vivere il mondo digitale da attivi protagonisti.

Si ringraziano vivamente il Comune di Barletta, il Castello Svevo, la cittadinanza tutta per il supporto e la fiducia dimostrataci una volta ancora.

Le prossime attività verranno svelate presto sui siti di Coderdojo Barletta ed E-makers, e su tutti i canali social Facebook e Instagram ufficiali. Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo!