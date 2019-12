“Natale, tempo di allena…menti”, all'IPSIA Archimede iniziativa per studenti con disabilità

L’iniziativa denominata “Natale, tempo di allena…menti” è in via di svolgimento nella sede di Barletta dell’Istituto scolastico IPSIA ARCHIMEDE, nella settimana tra il 12 e il 19 dicembre,in uno spazio fisico organizzato con arredi funzionali all’apprendimento didattico, finalizzata in particolare per gli studenti con disabilità.

Realizzata con il patrocinio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, prevede l'utilizzo quotidiano di giochi da tavolo e di strumenti ludici che possano sviluppare competenze ed abilità diverse. Il gioco, infatti, educa e sviluppa non solo le abilità tattico - strategiche ma anche e soprattutto lo spirito di collaborazione, aiuta a fare scelte consapevoli e favorisce la comprensione e la condivisione delle regole. “Si può scoprire di più di una persona in un'ora di gioco che in un anno di conversazione” scriveva Platone.

Un aspetto importante di questa iniziativa è anche la disposizione dei banchi modulabili, che non segue un ordine ben preciso, ma è riadattata in base all’attività ludica che gli studenti svolgono: tutto ciò favorisce l’interazione in forma più esplicita e diretta tra insegnanti e studenti. I docenti referenti dell'iniziativa, la professoressa Grazia Maria Sardone e il professor Michele Cosentino, con la collaborazione del gruppo dei docenti specializzati dell’Archimede, hanno registrato una grande partecipazione e coinvolgimento degli studenti. “Il gioco - afferma con entusiasmo la prof.ssa Sardone - è di per sé una forma di apprendimento ed essendo un'attività di gruppo, favorisce la socializzazione, l'inclusione e il rispetto degli altri. Alcuni studenti coinvolti sono un pò chiusi, timidi e non troppo propensi a prendere l’iniziativa e ad instaurare relazioni con i loro pari. Per tanti di loro, sperimentare giochi di ruolo e giochi collaborativi ha consentito, anzitutto, farsi degli amici, confrontarsi con coetanei, coordinarsi per raggiungere uno scopo comune. Giocando si impara a vincere e a perdere e a gestire vittoria e sconfitta. E questo è davvero un traguardo bello e positivo”.

Il clima natalizio di questi giorni si conforma perfettamente allo spirito del gioco inteso come esperienza di trasmissione dei valori umani e momento di relazione e comunicazione gioiosa e divertente.

“Giocare è un bisogno innato - afferma il prof. Cosentino - crea un clima disteso, aumenta il senso di sicurezza e l'autostima, produce socializzazione ed adattamento, fa nascere e sviluppare l'uso della regola attraverso esperienze dirette, definisce il comportamento in rapporto agli altri. Tutto ciò crea una personale comunicazione e permette di sperimentare ruoli diversi, facilitando il compito dell'insegnante”.

Entrambi i docenti ringraziano la professoressa Anna Ventafridda, dirigente scolastico dell’Archimede “per avere voluto fortemente questa iniziativa formativa all’interno del nostro Istituto”.

La conclusione dell’iniziativa è prevista per venerdì 20 dicembre con una dimostrazione finale alla quale parteciperà il dott. Giuseppe Tulipani, Garante regionale delle persone con disabilità.