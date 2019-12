Festività natalizie a Barletta, beni culturali da visitare ed eventi

I beni culturali cittadini saranno chiusi il 25 dicembre, Natale, e per il Capodanno 2020. La biblioteca comunale “Loffredo”, nel Castello, e le sedi decentrate di via dei Pini e presso il “Parco dell’Umanità”, invece, osserveranno la chiusura pomeridiana il 24 e il 31 dicembre. Inalterate e invitanti tuttavia, nei restanti giorni del periodo festivo, le opportunità per visitare mostre, ammirare il patrimonio monumentale cittadino o assistere agli eventi della stagione teatrale del “Curci”.

Possibile, ad esempio, regalarsi un piacevole vis à vis con la pittura di fine Ottocento – inizio Novecento a Palazzo Della Marra / Casa De Nittis, dove è allestita, al primo piano, la mostra Boldini. L’incantesimo della pittura. Capolavori dal Museo Boldini di Ferrara, prima monografica in Puglia dedicata al celebre ritrattista emiliano dallo stile originale e sofisticato, contemporaneo di Giuseppe De Nittis. Al piano superiore l’attenzione si sofferma sulla mostra documentaria dedicata proprio al celebre artista barlettano: curata dall’ArcheoBarletta, si articolata in nove sezioni tematiche con materiale documentario e fotografico proveniente dall’Archivio comunale della Pinacoteca intitolata alla sua memoria, dalla locale sezione dell’Archivio di Stato, dalla Biblioteca comunale “Loffredo”, dall’Archivio municipale di Parigi, dalla Biblioteche Nazionale de France e da collezioni private. Entrambe le esposizioni saranno aperte sino al 3 maggio 2020 e sintetizzano una convergenza istituzionale che ha reso possibile lo scambio di opere tra il Museo “Giovanni Boldini” di Ferrara e la Pinacoteca “Giuseppe De Nittis”. Appuntamento quindi dalle ore 9 alle 19. Chiusura biglietteria alle 18.15.

A spasso tra storia e cultura, l’itinerario suggerisce una tappa obbligata anche al Castello (identici gli orari di apertura), dove catturano l’attenzione le opere del Museo Civico, i reperti del Lapidarium e la mostra “Noi credevamo. Barletta nel turbine del Risorgimento”.

Dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 l’ambientazione della Cantina della Sfida consentirà inoltre un fulmineo viaggio a ritroso con destinazione cinquecentesca, nell’epoca di Ettore Fieramosca e dei valorosi cavalieri protagonisti dell’eroico fatto d’arme narrato da Massimo D’Azeglio.

Completano l’offerta natalizia le attività programmate per il cartellone del Teatro “Curci”. Sono i concerti di Natale e Capodanno – rispettivamente il 21 e il 29 dicembre alle 21.15 e alle 18.30 –, e gli appuntamenti serali della Card “Capodanno a teatro”, per un insolito “cin cin” di San Silvestro. Il saluto al 2020 prevede infatti la possibilità di scegliere, unitamente al “Raccondino”, (autobiografia comica di Dino Abbrescia), la visione di un ulteriore spettacolo: in ballottaggio “Mi Piace…, di più” di e con Gabriele Cirilli e gli sketch comici della coppia Lillo e Greg, sul palcoscenico con “Gagmen”. Le modalità di questa innovativa formula sono on line su www.comune.barletta.bt.it