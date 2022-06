Intercultura assegna le borse di studio agli studenti meritevoli

Si terrà il 17 giugno alle ore 18.30 presso la Sala Convegni della Casillo Group Z.I. Via S. Elia, a Corato, l'assegnazione delle borse di studio sostenute dalla Fondazione Vincenzo Casillo/Intercultura per gli studenti risultati vincitori: Chiara Petilllo di Minervino Murge alunna del liceo linguistico De Sanctis di Trani e Flora D'Angelo di Potenza.

La borsa di studio permetterà alle due studentesse di svolgere un programma annuale di studio all'estero, rispettivamente in Lettonia ed Ungheria.

Sarà premiata anche la studentessa vincitrice della borsa di studio trimestrale in Danimarca che il Centro Locale di Trani di Intercultura ha istituito in collaborazione con la Fondazione Scuola senza Confini per celebrare i suoi 20 anni di attività sul territorio. Tale borsa di studio andrà a Stefania Amoruso, alunna del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Bisceglie,

Durante la cerimonia saranno premiati tutti gli studenti vincitori delle borse di studio Intercultura del Centro Locale di Trani.

Alla cerimonia saranno presenti la dott.ssa Cardenia Casillo -Consigliere delegato della Fondazione Vincenzo Casillo; il dott.Cosimo Zanna -segretario Generale della Fondazione Vincenzo Casillo; Franca Volonnino volontaria Intercultura Basilicata; Sara Minervini presidente Centro Locale di Trani di Intercultura; il presidente della Fondazione Scuola senza Confini, Sig.Giuseppe Sellitri; l'animatrice di zona Puglia Basilicata Emanuela Di Chiara Stanca; i volontari del Centro Locale di Trani e i volontari del Centro Locale di Potenza.