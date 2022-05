Il barlettano Antonio Mazzocca presenta il saggio "Teorie del Cancro"

Sarà presentato giovedì 5 maggio durante la rassegna “Maggio dei Libri”, il saggio “Teorie del cancro” del barlettano purosangue Antonio Mazzocca, Santelli Editore. L’appuntamento è per le ore 18:00 presso la Sala Emeroteca della biblioteca comunale “S. Loffredo” ubicata all’interno del castello di Barletta.

Mazzocca, laureato in Medicina all’Università di Bari ha conseguito il dottorato di ricerca in fisiopatologia clinica all’Università di Firenze, con una tesi sul coinvolgimento di molecole di adesione nella patogenesi del cancro del fegato, noto ricercatore a livello internazionale, ha esperienze lavorative in prestigiose università americane come l’università di Harvard e la Vanderbilt University. Abilitato come Professore in Malattie dell’apparato digerente, svolge attività di ricerca all’Università di Bari e dirige il laboratorio di oncologia all’interno del del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) dell’Università degli studi di Bari e di recente ha proposto una teoria sistemico-evoluzionistica sull’origine del cancro.

Antonio Mazzocca, classe 1965 è professore di Patologia Generale presso la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari, dove svolge ricerche sul cancro, ed in particolar modo sul cancro del fegato (epatocarcinoma).

Autore di numerosi articoli scientifici su riviste internazionali, è membro dell’Associazione Americana per l’Avanzamento delle Scienze (AAAS), dell’Associazione Americana per la Ricerca sul Cancro (AACR) e di quella Europea (EACR), e della SocietàItaliana di Cancerologia (SIC). Fa altresìparte del comitato editoriale di diverse riviste scientifiche internazionali ed è vincitore di premi per l’attività di ricerca svolta.

Quindi appuntamento da non perdere per una problematica di grandissima attualità, aperto a tutti coloro che vogliono approfondire una tematica purtroppo sempre più diffusa.