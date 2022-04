Torna “Il Maggio dei libri” della biblioteca "Loffredo"

L’Amministrazione comunale protagonista della dodicesima edizione della Campagna nazionale di promozione della lettura “Il Maggio dei libri”.

L’adesione all’iniziativa ideata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura in collaborazione con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il FAI (Fondo Ambiente Italiano), l’AIE (Associazione Italiana Editori) e l’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) è stata sancita dalla delibera n. 76 adottata recentemente dal Commissario Straordinario Francesco Alecci avvalendosi dei poteri della Giunta comunale.

Nato con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, Il “Maggio dei Libri” invita a valorizzare la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, con l’obiettivo di intercettare coloro che solitamente non leggono ma possono essere incuriositi dall’enorme potenzialità del sapere.

Nella sua missione, Il “Maggio dei Libri” coinvolge in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati su tutto il territorio nazionale ma non solo: ogni anno, infatti, la campagna varca anche i confini nazionali unendo nella comune passione per la lettura tantissime realtà.

Il programma proposto, con la regia della Biblioteca comunale “Sabino Loffredo”, è coerente con il tema istituzionale “ContemporaneaMente. Leggere per comprendere”. Vanta ben sedici appuntamenti pubblici distribuiti nella Sala Rossa “Vittorio Palumbieri” del Castello e nella sala Emeroteca della stessa Biblioteca.

Un cartello di iniziative definite – come accennato – in collaborazione con enti, scuole, associazioni, librerie ed editori che, in qualità di partner del “Patto locale per la lettura della Città di Barletta”, hanno elaborato proposte coerenti con le finalità di promozione della lettura, puntando anche alla diversificazione dei generi letterari.

Il programma completo è disponibile sul sito www.comune.barletta.bt.it e sulle pagine Facebook ed Instagram dell’Ente e della Biblioteca “Loffredo”.