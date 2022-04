Pasqua e Pasquetta a tu per tu con l'arte: aperto l'Antiquarium di Canne della Battaglia

Antologie fotografiche in mostra, pregevolissime collezioni e musei a cielo aperto. È ricco e di qualità il cartellone dell’offerta culturale pensato dalla Direzione Regionale Musei Puglia in concomitanza con le imminenti festività. In occasione di Pasqua, domenica 17 aprile, del lunedì dell’Angelo, lunedì 18 aprile e della festa della Liberazione, lunedì 25 aprile, Castelli, Musei e Parchi Archeologici saranno aperti al pubblico con alcune rimodulazioni di orario e secondo il consueto piano tariffario.

Numerosi i "giacimenti" culturali della Puglia fruibili nelle giornate festive; facile e conveniente visitarli tutti.

Con un semplice abbonamento, la Puglia Musei Card, è possibile acquistare al costo di 12 euro, un ingresso illimitato per 6 mesi in più centri e motori della cultura regionale: il Museo Nazionale Archeologico e Castello di Manfredonia, Parco Archeologico di Siponto, Museo Archeologico Nazionale di Canosa, Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia, Castello Svevo di Trani, Castel del Monte, Galleria Nazionale della Puglia “Devanna” di Bitonto, Castello Svevo di Bari, Museo Nazionale Archeologico di Altamura, Museo Archeologico Nazionale e il Castello di Gioia del Colle, Parco Archeologico di Monte Sannace, Museo Archeologico Nazionale “Giuseppe Andreassi” e Parco Archeologico di Egnazia, Castello di Copertino.

Per maggiori informazioni consultare il sito della Direzione Regionale Musei https://musei.puglia.beniculturali.it/home/biglietti/