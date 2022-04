Nicola Paolillo riflette sull'esistenza di Dio

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il nuovo lavoro di Nicola Paolillo, nativo di Barletta, dal titolo “Dio o il nulla: Cosa scegli? Analisi critica e risposta logica”, Nihil Sine Deo, 2022.

«Come dice il prof. Nicola Paolillo, - si legge nella Presentazione - a conclusione della sua introduzione, il presente volume rappresenta una “nuova edizione, rivista e aggiornata”, con la proposta di un’ampia bibliografia per l’approfondimento.

Senza entrare nei dettagli espositivi della pubblicazione e nella struttura di essa, va evidenziato come nel volume sia sedimentata una ricerca, sempre più perfezionata e completa, e mai conclusa, che impegna l’autore da diversi anni sul problema dell’esistenza di Dio.

Chi ha seguito il percorso di studio verso la tematica dell’esistenza di Dio messo in opera dall’autore, ha notato in lui una grande capacità di aggiornamento continuo e di confronto con autori e studi che si sono avvicendati attorno ad esso. E ciò senza mai sottrarsi al dibattito, a mettersi in discussione, ad ampliare il raggio di azione della propria indagine. La quale, non assume mai approdi dogmatici e definitivi! Significativo il titolo Dio o il nulla: cosa sceglie? Ciò che risalta è il punto interrogativo, che sottende un invito alla riflessione, allo studio, da condurre grazie alle possibilità esplorative offerte dalla ragione umana, dalla quale l’autore non vuole mai discostarsi.

Sono sicuro che la sua ricerca continuerà, egli è che è giovane, e ha tanta vita dinanzi a sé. Per cui nulla toglie, che, nel futuro, potremo avere ulteriori aggiornamenti di questo suo studio. Con tanti auguri per questo suo servizio alla verità/Verità!»

Nicola Paolillo, nato a Barletta il 19 maggio 1987, ha conseguito la Laurea magistrale in Scienze Religiose presso l’ISSR di Trani (Facoltà Teologia Pugliese). Dal 2010 è inserito nel Movimento Ecclesiale “Apostoli della Parola” come volontario missionario, impartendo corsi biblici e di apologetica in varie parrocchie per chiarire i vari dubbi che scaturiscono dai vari Nuovi Movimenti Religiosi Alternativi. Impegnato da anni nella ricerca biblica, collabora con vari gruppi di ascolto parrocchiali, ricercando con dovizia di particolari le informazioni sulle sette religiose. Attualmente è docente di religione nella diocesi di Milano. Ha conseguito di diversi certificati professionali. Ed è autore di numerose pubblicazioni.