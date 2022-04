Al Curci grande successo per il commesso viaggiatore  di Arthur Miller

A Barletta ritorna in scena Michele Placido. È lui, a sorpresa, a prestare il volto e a vestire i panni del commesso viaggiatore di Arthur Miller, avendo accettato di sostituire Alessandro Haber.

Willy il papà/marito protagonista della storia ritrovandosi fallito sia nella sfera lavorativa che in quella familiare, decide tra mille dubbi di farla finita perchè stritolato da una società che non tollera più al suo interno elementi improduttivi.

Così Willy Loman interpretato dallo straripante Michele Placido sceglie la via del suicidio, che almeno garantirà alla moglie e ai figli il sussidio dei ventimila dollari dell’assicurazione. Morte di un commesso viaggiatore è una storia triste, che lascia l’amaro in bocca quasi ad ogni scena ma che non smette mai di parlare con occhio critico al pubblico.

Nei dialoghi messi in scena si percepiscono tutte le tensioni familiari tra marito-moglie, fratello maggiore- fratello minore, madre-figli, padre-figli, e l'attenzione del pubblico è catturata dalla recitazione carica di umanità degli attori, che riescono a portare in scena, le emozioni le ansie in maniera chiara ed efficace.

Tutto si svolge sotto gli occhi dello spettatore, passato e presente si intrecciano all’interno della stessa casa rendendo il tutto molto più familiare e accogliente. Le stesse mura della scenografia fanno da cornice a tutto lo spettacolo una scelta azzeccata per far intrecciare tutte le vicende nello stesso luogo. Una scenografia che rende la successione degli eventi molto reale e comprensibile in un mix di futuro e flashback che portano avanti e indietro il pubblico del teatro Curci.

Morte di un commesso viaggiatore è forse il più applaudito successo teatrale del dopoguerra. Un'opera che dagli USA ha conosciuto il trionfo in brevissimo tempo.

Al termine della rappresentazione teatrale Michele Placido visibilmente commosso ha ringraziato il pubblico e la città di Barletta per l accoglienza e l'ospitalità.