La poesia contro la guerra: evento in favore dell’emergenza umanitaria in Ucraina

Anche il mondo della cultura si mobilita e lo fa in particolare con la poesia, perché solo la poesia ha la capacità, delicata ma efficace e potente, di raggiungere l’orecchio ottuso e sordo di chi decide la guerra.

Le associazioni Anmig (Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra) e Ancr (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci) sezioni di Barletta non potevano restare indifferenti dinanzi ad una situazione così dolorosamente drammatica venutasi a creare in seguito all’invasione della Russia sull’Ucraina. Proprio per questo le due associazioni hanno pensato di contribuire per aiutare tutte quelle persone che stanno cercando di fuggire dalle bombe e dalla guerra, organizzando l'evento "Musica e Poesia per la Pace".

Creato da Francesco Paolo Dellaquila, dietro suggerimento del presidente Ruggiero Graziano, lo spettacolo di beneficienza avrà la musica al pianoforte di Francesca Musti e consisterà in una raccolta di voci di poeti e scrittori provenienti da ogni parte della Puglia ma non solo.

Nessuno, dunque, è rimasto indifferente alla proposta di esprimere in poesia o prosa un proprio pensiero che sarà presentarlo presso la Sala Athenaeum in via Madonna degli Angeli, 29, Barletta, domenica 3 aprile 2022 alle ore 17,30 con ingresso gratuito. Al contributo volontario potranno partecipare anche gli spettatori che hanno deciso di assistere ad una iniziativa a scopo umanitario e morale. L’intera quota raccolta verrà immediatamente offerta ad operatori Caritas presenti all’evento.

Ingresso con green-pass base valido.