È Francesco Gentile 48 anni insegnante di inglese di Barletta, il vincitore della prima edizione nazionale di estemporanea di disegno e pittura dedicato a Giuseppe De Nittis, dal titolo “Sarò Pittore!”, dalle stesse parole usate del padre dell’impressionismo originario di Barletta, nel suo taccuino di memorie. E proprio nella sua città l’associazione Divine del Sud presieduta dalla giornalista Francesca Rodolfo, ha voluto rendere onore all’artista di fama internazionale, per portare la cultura dell’arte, della gentilezza e della bellezza, nella sala rossa gremita, nei giardini del castello Svevo e tra le strade della città. Il dipinto vincitore ritrae un bambino solo e dolorante, scampato alla guerra - immerso nella sua triste attualità storica -, che trova rifugio e riparo ai piedi della fortezza delle fortezze, il castello di Barletta. Sul podio anche Laura Castellano di Casamassima (2 posto) e Nina Karablin di Trani (3 posto). A sfidarsi a colpi di colori e pennelli, un centinaio di artisti affermati ed emergenti provenienti da tutta Italia che hanno animato ogni angolo della città di Eraclio. A farla da padrona l’arte declinata in tutte le sue forme, non solo su tele e cartoncini, ma anche su corpo e cioccolata. Molto apprezzata l’esposizione di alcuni lavori di celebri artisti pugliesi, una torta scenografica pure dedicata a De Nittis e una capsule di abiti d’epoca, indossati da modelli professionisti, gente comune e diversamente abili, come è nella natura esclusiva ed inclusiva di Divine del Sud. Targhe anche per i ragazzi in gara dell’istituto Garrone e della scuola media De Nittis. Il ricavato delle vendite delle loro opere, che resteranno in esposizione al castello, sarà devoluto ai profughi in fuga dalla guerra.

Alla conferenza hanno preso parte il commissario straordinario del comune di Barletta, dott. Francesco Alecci, in rappresentanza della regione la delegata all cultura Grazia Di Bari e ancora la Sen. Assuntela Messina, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la senatrice Angela Bruna Piarulli, il senatore Dario Damiani. In video conferenza il prestigioso saluto del professor Renato Miracco.“Il forte attaccamento alla mia città e l'orgoglio per la sua incredibile ricchezza culturale, storica e artistica, per la quale Barletta è ufficialmente città d'arte dal 2005, è stato il motivo ispiratore di questa estemporanea - ha detto la dott.ssa Rosa Anna Delvecchio, ideatrice e promotrice del progetto. La città di Giuseppe De Nittis ha reso onore ad un artista di fama internazionale e padre dell'Impressionismo, portando allegria e bellezza tra le strade della città, mai viste prima”.

“Un vero e proprio evento di condivisione a tutto tondo, attraverso la libertà espressiva dell'arte della pittura senza schemi e in ogni spazio aperto della città che sia oggetto di ispirazione - ha spiegato la presidente di Divine del Sud, Francesca Rodolfo -. Una situazione meravigliosa voluta fortemente dalla dottoressa Delvecchio e subito sposata da Divine del Sud”. Ai primi due posti classificati, giudicati da una giuria di esperti, premi in denaro. Ai primi tre posti delle targhe ricordo, mentre per tutti, attestati e riconoscimenti. Inoltre a tutti i partecipanti viene data la possibilità di esporre le proprie opere nel Castello a turno dalle 17 alle 19 e fino al 3 aprile. Il ricavato delle opere dei ragazzi delle scuole superiori che saranno vendute, sarà devoluto ai profughi in fuga dalla guerra.