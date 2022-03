"Nuvole Sparse", 4 appuntamenti con il teatro indipendente di Barletta

Sabato 26 marzo, il Teatro Fantàsia apre il suo sipario per la prima edizione della rassegna teatrale “Nuvole sparse”, che vedrà coinvolta l’intera cittadinanza in modo da creare un contenitore culturale di interesse pubblico. Dal 2020, ha uno spazio off nella città di Barletta, in via Imbriani 144. Con la realizzazione della rassegna teatrale “Nuvole sparse”, si vuole dare avvio ad una nuova esperienza di teatro indipendente nella città, che amplia le possibilità occupazionali delle compagnie teatrali locali, offrendo spettacoli economicamente accessibili, in alternativa a quello già esistente comunale con prezzi molto più alti.

All’interno della rassegna faranno parte, inoltre, attori operanti sul territorio locale. Il desiderio degli attori è quello di ritornare a lavorare e fare ciò che amano, rimettendosi in campo e ricominciando da zero, dopo la pandemia affrontata. Aprono, non a caso, la loro stagione nella settimana della “giornata mondiale del teatro”, per diffondere la magia del teatro, strumento per mantenere viva la cultura popolare nelle sue più diverse espressioni.

Una rassegna formata da quattro spettacoli che abbraccerà generi diversi, dal brillante alla commedia. Il primo spettacolo, intitolato “Attraverso Alice” con Annalisa Rizzitelli, andrà in scena sabato 26 e domenica 27 marzo. Uno spettacolo forte e brillante che riuscirà a trasmettere emozioni agli spettatori. Un monologo teatrale non adatto ai bambini, ma che parla di loro.

Il 9 e il 10 aprile andrà in scena “La mia vita nell’arte – storia di un uomo qualunque” del direttore artistico del Teatro Fantàsia, Alessandro Piazzolla. Uno spettacolo vivo, che cambia in ogni replica in base alla risposta del pubblico, parte viva dello stesso, è riduttivo chiamarlo monologo, sarebbe più preciso definirlo uno spettacolo dove il pubblico diventa attore e l’attore diventa un regista di tutti i presenti.

Segue “Spedizioni Don Chisciotte” di e con Nicola Calabrese e Alessandro Piazzolla, in scena il 23 e 24 aprile. Uno dialogo divertente, con una seria morale, che ricostruisce le vicende del classico Don Chisciotte della Mancia.

Infine, ultimo appuntamento il 7 e 8 maggio, con “Attimi sospesi” con Rosa Dicuonzo, Colomba Distaso, Antonella Procida e Tina Tupputi. Quattro monologhi di donne che hanno avuto il coraggio di rappresentare sé stesse e le conseguenze di essere donne!

Il direttore artistico Alessandro Piazzolla commenta: «In un momento ancora di grande difficoltà per i lavoratori dello spettacolo, abbiamo provato a ripartire immaginando che questa possa essere davvero la stagione che ci riconduce alla “normalità”. Con questo programma vogliamo stimolare la curiosità del pubblico e continuare ad accarezzare l’idea di un teatro vivo, in cui attori e pubblico siano realmente parte dello stesso gioco e delle stesse emozioni».

Due giorni per ogni spettacolo, il sabato sera alle 21:00 e la domenica pomeriggio alle 18:30.

Prezzo biglietti e abbonamenti si possono richiedere telefonicamente al 340 3310937, oppure direttamente nella loro sede in via Imbriani, 144.