Immagini e poesie per promuovere la pace, il concorso del Cassandro Fermi Nervi

Con la premiazione dei vincitori, Maria Vecchietti per la categoria immagini e Anna Curiello per quella delle poesie, si conclude l’iniziativa “Immagini e poesie” curata dalla prof.ssa Elisabetta Dicorato Romano, che ha visto come protagonisti gli studenti delle classi II e IV sez. E indirizzo biotecnologie dell’ Istituto “ Cassandro Fermi Nervi” di Barletta. Attraverso disegni e poesie gli studenti hanno voluto far sentire la loro voce in un momento difficile come quello che si sta vivendo a livello internazionale, esprimendo il loro dissenso contro la guerra, facendosi promotori dei valori universali della Pace e del Dialogo e rilanciando con forza il messaggio dell’ art. 11 della nostra Costituzione.

I lavori sono stati votati da tutti gli studenti dell’Istituto e da coloro che li hanno potuti ammirare presso la libreria punto Einaudi di Barletta che ha ospitato, con l’entusiasmo di sempre per qualche giorno, questa piccola mostra e ha gentilmente donato un libro come premio ai vincitori.

“Abbiamo voluto esprimere così il nostro messaggio di Pace e la nostra vicinanza al popolo ucraino nella speranza che questa follia abbia presto fine e si possa tornare ad una vita degna di questo nome.”

La poesia premiata.