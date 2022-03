Il flauto del barlettano Pietro Doronzo protagonista di "Armonie di Primavera"

Prosegue con grande successo Soundiff Premiere, rassegna musicale di 3 eventi organizzata da Soundiff – Diffrazioni Sonore, in collaborazione con il Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Barletta, presso l’Auditorium del GOS a Barletta, per promuovere i giovani musicisti del territorio e diffondere la musica dal vivo nelle periferie della città. Il prossimo appuntamento, domenica 20 marzo, vedrà l’Orchestra Soundiff esibirsi nel concerto “Armonie di Primavera”, un evento musicale di grande prestigio per accogliere l’Equinozio di Primavera in compagnia della musica di qualità. Ad accompagnare la Soundiff in questa magica e frizzante atmosfera musicale, sarà il flauto virtuoso del giovane Solista barlettano Pietro Doronzo.

I giovani e talentuosi musicisti della Soundiff Orchestra per l’occasione proporranno al pubblico un repertorio che spazierà dalla musica classica tradizionale di Vivaldi, di cui saranno riproposti celebri composizioni dalla Tempesta di Mare, concerto in cui l'intenzione descrittiva annunciata dal titolo si manifesta chiaramente nel primo tempo e in cui ci sono le consuete onomatopee, in cui il vento e l'agitarsi del mare sono riprodotti dai tremolii degli archi, al Cardellino, in cui si respira un'atmosfera idilliaca di pace campestre e dove il flauto ha un ruolo predominante e sembra imitare il canto degli uccelli in un gioco di invenzione melodica di straordinaria poesia della natura, specie nel tempo Cantabile centrale; non mancherà poi la celebre Primavera.

Le musiche di Vivaldi saranno affiancate da Les Toreador di Bizet e dalla Carmen Phantasy per flauto di Borne. Un programma ricco di sfumature timbriche e melodiche che non mancherà di affascinare il pubblico presente, proponendo un repertorio estremamente vario e musicalmente istrionico, esaltato dal flauto virtuoso del giovane musicista barlettano. Pietro Doronzo si è diplomato in flauto col M° Amenduni, conseguendo successivamente il Biennio Accademico di II Livello in Flauto. Successivamente ha partecipato a numerose Masterclass, perfezionandosi con maestri di chiara fama. Ha inoltre partecipato a numerosi concorsi musicali nazionali ed internazionali, classificandosi sempre ai primi posti. Svolge una intensa attività concertistica e attualmente è Docente di Flauto presso la Scuola Media ad Indirizzo Musicale Pascoli di Bari.

Concerto porta ore 18, inizio ore 18.30 presso Auditorium GOS, Viale Marconi 41 Barletta. Biglietto posto unico 5 euro. Info e prenotazioni al 3247994620. Si accede con mascherina FFP2 e Green Pass Rafforzato.