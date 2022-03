“Lol, prova a non ridere” in scena al Teatro Fantàsia di Barletta

Che il prodotto Amazon Lol sia stato un grande successo non è di certo una novità. Ma quale sarebbe il responso del pubblico se lo stesso format fosse riprodotto in teatro? Per rispondere a questa domanda il Fantàsia di Barletta ha deciso di organizzare la prima trasposizione teatrale del fortunato programma.

Questa sera, a partire dalle ore 20, il contenitore culturale di Barletta accoglierà sul suo palco 7 attori (6 di Barletta e 1 di Grumo Appula) che si sfideranno tra loro. Unica regola: non ridere ma cercare di suscitare ilarità negli avversari.

L’evento, sold-out in sole 24 ore, sarà la prima trasposizione teatrale d’Italia del format di Amazon. “I 7 attori – ha spiegato il direttore artistico Alessandro Piazzolla – non si conoscono e non seguiranno nessun copione: tutto quello a cui assisterà il pubblico sarà totalmente improvvisato”.

Un’idea, quella dell’attore barlettano, nata quasi per scherzo. “Dopo la prima edizione Amazon di Lol – ha raccontato Alessandro – io e la mia collaboratrice Rosa abbiamo iniziato a pensare che sarebbe stato divertente organizzare una trasposizione teatrale del programma. Dopotutto in teatro si lavora con le gare di improvvisazione: per poter lavorare bene con il pubblico è importante che l’artista non si lasci distrarre da nessuno in platea. Rispetto alle solite esercitazioni ci sarà solo una regola in più: non ridere”.

Le puntate di Amazon, dunque, hanno poco a che vedere con quello che sarà messo in scena questa sera a Barletta: in primis lo spettacolo durerà circa 70 minuti e l’intera messa in scena si evolverà di pari passo alla recitazione degli artisti sul palco.

Il format teatrale di Lol sembra pronto per decollare. “Siamo stati contattati – ha aggiunto un entusiasta Alessandro – da attori interessati a partecipare da Milano, Roma e Napoli. Dato il grande interesse mostrato sia dagli artisti che dal pubblico, stiamo già lavorando alla seconda edizione: la prossima settimana continueremo le selezioni per un’altra serata da dedicare agli adulti e perché no, una da destinare ai più piccoli”.

Il teatro Fantàsia di Barletta è nato come una naturale evoluzione di un’associazione omonima nata oltre 10 anni fa. Dopo l’allontanamento da Barletta del direttore artistico Alessandro Piazzolla, quest’ultimo ha deciso di tornare nella città della Disfida dopo i ripetuti inviti dei suoi allievi. L’inaugurazione del teatro, prevista per il marzo 2020, è slittata a causa Covid. “Abbiamo realizzato qualcosa durante l’estate 2020, ma a causa delle ripetute restrizioni possiamo dire di non aver ancora iniziato a pieno regime”.

Contrariamente a quanto si possa pensare, Lol non è il primo grande evento dell’associazione barlettana: dall’apertura del teatro, Covid permettendo, sono stati organizzati corsi di recitazione per bambini (fasce 8/12 e 13/18) e adulti.

Lo show è appena iniziato: dopo la messa in scena di Lol sarà annunciata una rassegna teatrale interna che vede coinvolti attori locali, per spettacoli che abbracceranno generi diversi.