È tutto pronto per l’International film South Festival, il Festival del cortometraggio indipendente, una tre giorni in cui si coglierà l’occasione per promuovere e valorizzare registi, artisti e produzioni indipendenti.

Cornice dell’evento l'Auditorium della Sala della Comunità, Chiesa Sant'Antonio, situato in Via S. Antonio n°11, che oggi, domani e domenica sarà caratterizzato da proiezioni dei cortometraggi finalisti di ogni categoria, dalla premiazione del corto vincitore per ogni categoria, musica dal vivo e talking con artisti che operano nell’audiovisivo che interverranno durante gli eventi presentati da Raffaella Nasca.

Nel video l'intervista a Giuseppe Arcieri, direttore artistico e organizzatore del Festival.