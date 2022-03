I concorsi musicali internazionali di Barletta si svolgeranno in presenza

Tornano in presenza i Concorsi Musicali Internazionali, organizzati come ogni anno dalla Associazione Cultura e Musica “G. Curci” con il fattivo contributo del Comune di Barletta in collaborazione con la Regione Puglia e il Ministero della Cultura, che da oltre trenta anni fanno di Barletta un punto di riferimento nel panorama musicale internazionale della musica.

La conferenza stampa di presentazione degli eventi, il 25° Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica “Premio Mauro Paolo Monopoli” e il 32° Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “Città di Barletta”, si è tenuta nella giornata di ieri nel il foyer del Teatro Curci alla presenza del Commissario Straordinario Francesco Alecci, del Direttore della Buzzi Unicem Luciano Nenna e del Maestro Francesco Monopoli, direttore artistico dell'Associazione Cultura e Musica G. Curci.

Il Commissario Alecci ha sottolineato come il tema culturale sia anche per una Amministrazione Commissariale uno dei più rilevanti e significativi e va custodito e valorizzato con grande diligenza e cura perché non si può depauperare il livello qualitativo che la Comunità è riuscita a raggiungere culturalmente negli anni precedenti. Per questi motivi la proposta della Associazione Cultura e Musica “G. Curci” è stata accolta con piacere ed è stato garantito tutto il supporto possibile ad una iniziativa di valenza internazionale che da decenni lascia un segno indelebile nella vita culturale cittadina. Il Commissario ha, infine, espresso l’augurio che i concorsi casualmente concomitanti con eventi tragici e dolorosi possano costituire un momento di concordia che lenisca le sofferenze attraverso l’arte musicale.

Nel suo intervento il Maestro Monopoli ha rilevato come il ritorno in presenza dei Concorsi Musicali Internazionali, in questo momento così carico di tensioni, acquisisca un particolare valore simbolico e voglia essere un invito alla pace, al dialogo, all’intercultura, alla libera mobilità degli artisti, alla libera espressione di tutti e soprattutto un valido sostegno alla creatività attraverso quella “convivialità delle differenze” tanto desiderata e spesso dimenticata.

Il Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica ‘Premio Mauro Paolo Monopoli’ giunto alla 25ma Edizione si svolgerà dal 18 al 22 maggio, mentre la 32ma Edizione del Concorso Internazionale per Giovani Musicisti ’Città di Barletta’, per archi, fiati, chitarra, musica da camera, composizione e pianoforte si svolgerà dal 24 al 29 maggio. Le manifestazioni ogni anno raccolgono adesioni e partecipazione da oltre 50 Nazioni e sono conosciute in tutto il mondo per l’altissimo livello dei vincitori. Negli anni sono oltre 10.000 i musicisti che vi hanno partecipato. I concorsi prevedono l’assegnazione di importanti Premi in borse di studio, per circa 30.000 euro e ben 16 Concerti in Italia e all’estero.