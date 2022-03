In un diario l'eredità di Nunzia, la giovane barlettana rapita dalla malattia

La sua voglia di vivere, Nunzia, la esprimeva nell’apprezzare le piccole cose. Tanto l’amore intorno a lei: non solo quello trasmesso dalla sua preziosa famiglia e dai suoi amici, ma anche quello che Nunzia ritrovava tra le pagine dei libri di cui era tanto appassionata. Un destino, il suo, spento prematuramente lo scorso 27 giugno, quando a soli 17 anni la donna-bambina ha salutato la sua vita terrena. Anche nella morte, tuttavia, la piccola grande Nunzia continua a insegnare agli altri: a 16 anni ha iniziato a scrivere un diario le cui pagine saranno presto pubblicate.

“Mia figlia – ha raccontato sua mamma Raffaella – si è ammalata per la prima volta poco dopo aver compiuto 1 anno, quando le hanno diagnosticato un neuroblastoma surrenalico destro”. Dopo essersi sottoposta a tutte le cure del caso, la piccolissima Nunzia ne è uscita vincente. La sua giovane età, dopotutto le ha permesso di non memorizzare la prima perdita di capelli o i continui ricoveri all’ospedale Gaslini di Genova.

Nosocomio, quello ligure, in cui Nunzia è cresciuta: ogni sei mesi, per ben 14 anni, si recava lì per controlli di routine. Controlli durante i quali si entrava sempre in contatto con la malattia e la morte. Ma questo non sembrava spaventare Nunzia, che ha sempre sdrammatizzato infondendo coraggio ai suoi genitori.

A dicembre 2019, dopo sei mesi dall’ultimo controllo, il male è tornato in ben due parti dell’addome. Anche in questa occasione Nunzia non si lascia abbattere e consola, con una risata isterica, la disperazione della famiglia.

Il merito è sicuramente da ritrovare nella forza della mamma (e non solo), che l’ha sempre cresciuta rendendola consapevole di ciò che avesse passato da piccola e al fatto che probabilmente non avrebbe potuto avere figli. Proprio lei, che da sempre ha mostrato un incredibile istinto materno. Anche a queste raccomandazioni, la consapevole Nunzia riusciva a trovare una soluzione, dichiarando con un sorriso che non si sarebbe abbattuta.

Consapevole della sua forza, dunque, Nunzia inizia a sottoporsi alle prime cure, per un totale di 11 cicli di chemioterapia e 35 di radio. Pian piano i ricordi della primissima infanzia tornano prepotenti in mamma Raffaella: l’ormai adolescente inizia a perdere i primi capelli. Dopo un iniziale smarrimento, anche in questo caso, Nunzia ha trovato la forza di andare avanti: senza la sua folta chioma ha iniziato a sentirsi persino più bella.

Neanche la chemio è riuscita ad abbattere Nunzia: tra una cura e l’altra ha trovato la forza di studiare, sostenere le interrogazioni, ballare e uscire con i suoi amici.

“Era – ha aggiunto la signora Raffaella - una forza della natura. Continuo a chiedermi dove abbia trovato la forza per affrontare tutti gli ostacoli a cui la vita l’ha sottoposta”. Energia e voglia di sconfiggere il male che ha trovato anche dopo la diagnosi di tumore del suo papà. I due hanno affrontato insieme la malattia curandosi insieme. Il loro percorso si è però interrotto il 23 settembre 2020, quando è morto il suo papà a solo una settimana da un’importante operazione a cui Nunzia si era sottoposta, l’asportazione della milza.

È dallo stesso dolore che Nunzia si è rialzata, continuando a lottare per se stessa e in memoria di suo padre. Durante tutte queste tappe della sua vita, l’allora 16enne non ha mai smesso di scrivere. A chi le chiedeva cosa annotasse ha sempre minimizzato, rispondendo di “buttare giù qualche pensiero”.

Il suo libro/diario ha continuato ad essere scritto anche dopo la comparsa, nel febbraio 2021, di un nuovo tumore linfatico, più aggressivo e letale del precedente. Inutile dire che anche in questa occasione Nunzia si è mostrata forte e speranzosa: la sua immensa voglia di vivere è sempre stata più forte di tutto il resto. Anche quando ha capito che non ce l’avrebbe fatta, la piccola grande donna non si è lasciata prendere dallo sconforto: “Mamma, non farmi morire nell’oblio, devono parlare di me”. Ai pianti della signora Raffaella e di suo fratello ha sempre risposto con un semplice: “Non vi dovete preoccupare, sarò felice perché sarò con papà e nonno”.

Il suo desiderio, a 9 mesi dalla sua scomparsa, sta per essere esaudito: il libro sulla sua storia è in fase di editing e Nunzia sta per diventare una scrittrice, come forse sempre sognato.

Un libro, quello di Nunzia, in cui un’adolescente parla sia a un coetaneo malato che a un altro che non lo è. Pagina dopo pagina è possibile percepire le emozioni della scrittrice, amore adolescenziale incluso. La sua autoironia l’ha trasmessa anche nella scrittura: anche nelle fasi più delicate del libro, in cui parla dell’immenso dispiacere di vedere la disperazione negli occhi di sua madre, smorza gli animi con un aneddoto divertente e autoironico. Le ultime pagine bianche, sono ora state riempite dalla signora Raffaella.

“Spero che questo libro – ha concluso – sia di grande conforto sia per gli adolescenti che per i genitori. La mia speranza è che possa essere di aiuto anche per tutti coloro che non si piacciono per qualche chilo di troppo o per qualche altro assurdo motivo. Mia figlia il dono della vita lo capiva, nonostante le tante cicatrici sul corpo. Voglio fare capire che la vita è un dono e Nunzia se l’è combattuta fino all’ultimo giorno”.