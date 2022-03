Dopo aver collaborato per anni prestando la propria arte ai progetti più disparati, il polistrumentista Alex Terlizzi e il chitarrista Manu Paradiso danno finalmente alle stampe “Oscillazioni”, un progetto “a 4 mani, 6 corde e 88 tasti” – come amano affermare loro stessi.

“Oscillazioni” è un viaggio sonoro tra composizioni inedite e cover sopraffine (“Metti una sera a cena” di Ennio Morricone e “Last Train Home” di Pat Metheny) in cui la musica racconta storie universali attraverso raffinate trame strumentali e vocali che giocano tra divagazioni e intimità, tra evasione e riflessione. Da semi funk e latin jazz disseminati con cura su fertili campi fusion, rubando talvolta candide melodie allo swing e al pop d’autore e contaminando spesso il terreno con il calore della world music, la tracklist “oscilla” virtuosa ma sempre chiara e limpida trasportando l’ascoltatore in un universo senza tempo. Ne è testimonianza il primo singolo, “Un altro viaggio”, accompagnato dal suggestivo videoclip girato dalla regista Cinzia De Vincenziis. Il brano, ipnotico e vibrante, mette perfettamente in mostra l’anima cangiante e variopinta del duo, continuamente sospesa tra ispirazioni classiche e una vivace modernità linguistica.

Registrato presso il Fantasy Home Studio dello stesso Alex Terlizzi, “Oscillazioni” si avvale, inoltre, del prezioso contributo della nota jazz singer Paola Arnesano, del bassista e compositore Antonello Losacco e di numerosi altri artisti che hanno supportato il duo pugliese in questo viaggio musicale impreziosendone ulteriormente le composizioni.