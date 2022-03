Ettore Maria Mazzola a Barletta presenta "Rigenerazione Urbana"

Venerdì 4 marzo alle ore 17,30 presso la Sala rossa del Castello, la Sezione barlettana di “Italia Nostra” presenterà l’ultima pubblicazione di Ettore Maria Mazzola docente di Storia dell’architettura, Urbanistica e Tecniche costruttive tradizionali presso la University of Notre Dame School of Architecture Rome Global Gateway.

Nel testo, intitolato “Rigenerazione Urbana” (Vertigo Edizioni 2021), l’Autore di origini barlettane affronta un tema di forte attualità: negli ultimi anni, infatti, “rigenerazione urbana”, “sostenibilità” e “resilienza” sono diventate le chiavi per promuovere, anche nei centri storici, operazioni edilizie che, nella stragrande maggioranza dei casi, risultano essere l’esatto opposto degli slogan usati.

La stessa Barletta, città natale dell’autore, a partire dagli anni ’50 del Novecento ha subito devastanti opere di ammodernamento del centro storico e uno scriteriato sviluppo urbanistico della periferia.

Nel momento in cui a Barletta, oltre che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è in discussione un nuovo Piano urbanistico generale (PUG), la Sezione locale ritiene che la presentazione di questo nuovo lavoro del prof. Mazzola costituisca una preziosa occasione.

La cittadinanza è invitata.