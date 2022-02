Giuseppe De Nittis, 176° anniversario della nascita: ingresso gratuito in Pinacoteca

Venerdì 25 febbraio ricorre il 176° anniversario della nascita di Giuseppe De Nittis. Per offrire alla cittadinanza l’opportunità di apprezzare l’inestimabile valore artistico dei capolavori firmati dall’impressionista barlettano, donati alla città dalla moglie Léontine Gruvelle, l’Amministrazione Comunale ha previsto l’ingresso gratuito alla Pinacoteca De Nittis per l’intera giornata (dalle ore 9 alle 19, con ultimo ingresso alle 18.15) e la realizzazione di interessanti iniziative culturali al Palazzo Della Marra. In omaggio alla memoria dell’artista non mancherà la consolidata collaborazione offerta delle locali Associazioni culturali in tema di visite guidate, prenotabili telefonicamente al numero 0883/538372.

Scendendo nei particolari, ecco il programma. Il Centro Studi “Barletta in Rosa” e la Cooperativa Sociale “Work – Aut” hanno organizzato due turni di “visite guidate speciali” a cura di persone con autismo che si cimenteranno nella presentazione di alcuni tra i dipinti più affascinanti della Pinacoteca. Sarà possibile seguire in streaming l’iniziativa collegandosi al sito www.workaut.org oppure tramite la pagina Facebook/Instagram di Work-Aut (lavoro e autismo) durante lo svolgimento dei due turni di guide, vale a dire dalle ore 10 alle 10.45 e dalle ore 16 alle 16.45.

La Scuola Secondaria “De Nittis”, alle ore 11, ha invece organizzato sia una visita guidata che un laboratorio digitale destinato agli alunni del Gruppo H, mentre nel pomeriggio, dalle ore 17 alle ore 18.30, sarà approntato un laboratorio riservato ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Per la partecipazione al laboratorio è necessario prenotare al numero 0883/538372.

Concluderà la giornata una visita guidata predisposta dall’Associazione Archeobarletta in collaborazione con il Liceo Scientifico “Carlo Cafiero”. Durante lo svolgimento sarà presentato ai partecipanti il lavoro di traduzione di articoli e altra documentazione storica, patrimonio degli archivi comunali, riguardanti De Nittis. Artefici del progetto gli studenti del medesimo Istituto nell’ambito di un progetto di Alternanza Scuola Lavoro.

Per info e contatti: pinacotecadenittis@comune.barletta.bt.it, Fb@Palazzodellamarra Telefono 0883/538372.