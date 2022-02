Giovedì 17 febbraio 2022 serata istituzionale, ma anche molto coinvolgente, per i soci Rotary Club Barletta e per il pubblico presente. La visita del Governatore costituisce infatti un appuntamento fondamentale per ogni club Rotary, poiché finalizzata alla conoscenza reciproca: il Governatore conosce da vicino il club e i suoi progetti e parallelamente i soci realizzano una conoscenza più approfondita del profilo e delle direttive del Governatore.

Il presidente Vito Colucci ha illustrato prioritariamente i progetti dell'Anno Rotariano del Club presenti in ambito distrettuale quali “Africa Plastic Free”, replicato in Uganda e che sarà portato alla Conferenza Presidenziale di Venezia, e l’Unità Distrettuale di Protezione Civile, al servizio del territorio in tema di maxi emergenze e poi gli altri, focalizzando specificamente su quelli appena avviati, cioè il Progetto Distrettuale “Rotary e Nuove Generazioni” e il Progetto ambientale di Club “Io Riciclo…e Voi?”, entrambi rivolti alle Scuole del nostro territorio, nei cui confronti il Club ha una attenzione ben radicata.

Il Governatore Giannelli è entrato nello specifico delle attività del club, dei suoi progetti, dei suoi obiettivi e la gratificazione da lui fornita ai soci e al presidente Vito Colucci è stata davvero sentita e soddisfacente e ha fatto ricadere la sua influenza positiva sulla doverosa istituzionalità della serata.

In questo clima di soddisfazione reciproca, la serata ha avuto il suo valore aggiunto nel momento in cui il Governatore ha insignito della onoreficenza di “Gran Donatore” il presidente Vito Colucci e di “Benefattore” il socio Giorgio Vitali, per l’importante sostegno fornito da entrambi alla Fondazione Rotary.

Altro momento importante è stato l’ingresso di un nuovo socio, Mauro Sarcina. Presente alla serata Giuseppe Guglielmi, assistente del Governatore nell’ambito del nostro raggruppamento di zona.