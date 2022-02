Al Liceo "Casardi" progetto musicale "New dimension of sounds": corsi jazz

Il Liceo Classico, delle Scienze Umane e Musicale “A. Casardi” è una delle sette scuole a livello regionale che beneficerà di finanziamenti per corsi dedicati ad ampliare l'offerta formativa musicale.

L'Istituto ha ampliato la propria offerta formativa, attivando i nuovi corsi sulla musica jazz e sui nuovi linguaggi musicali. Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il decreto attuativo per lo stanziamento di un fondo specifico, al fine di consentire l’ampliamento dell’offerta formativa dei Licei Musicali nei confronti della musica jazz e dei nuovi linguaggi attraverso corsi extracurriculari anche tramite l’attivazione di laboratori e di percorsi finalizzati alla produzione autoriale di testi e musica e alle dimensioni creative e produttive collegate all’universo digitale inerenti al progetto formativo realizzato.

La dirigente del Liceo Musicale “A. Casardi” prof.ssa Ardito Serafina Maria S., da sempre attenta alle varie iniziative culturali proposte dal MPI, ha ritenuto fondamentale lavorare per l’obiettivo di diffondere la conoscenza del linguaggio jazz come elemento importante per la crescita artistica e professionale di un liceo musicale. Si sono attivate così, tutte le procedure affinché gli studenti potessero partecipare ai corsi di jazz e di nuovi linguaggi musicali.

Il progetto “New dimension of sounds”, redatto e coordinato dalla professoressa Maria Sasso, si prefigge l’obiettivo di diffondere la conoscenza del linguaggio jazzistico, dell’improvvisazione e dei nuovi linguaggi. L’opportunità che il Liceo “Casardi” offre, sottolinea la Dirigente prof.ssa Ardito, rappresenta “un momento unico sul nostro territorio in quanto il progetto si avvale di esperti con comprovata esperienza nel settore richiesto e selezionati attraverso un bando pubblico”. I corsi, infatti, sono affidati ai docenti maestri: Giancaspro Francesco e Riefolo Giuseppe, per l’ improvvisazione jazz; Lorenzo Mannarini per il canto pop e laboratorio di sonwriting; Morelli Ruggiero per le nuove tecniche di composizione; Terracciano Carmine per la composizione di musica applicata alle immagini; Pansini Annamaria Stella per la voce nel musical. Con l’organizzazione e supervisione dei docenti tutor maestri: Carbonara Ylenia, Musti Maria, Valerio Marco.

“L’articolazione del progetto – conclude la Dirigente prof.ssa Ardito - e l’obiettivo che esso si pone vanno oltre l’aspetto formativo istituzionale. Il jazz oltre a essere un linguaggio, è una scuola di vita e una scuola di pensiero che si arricchisce attraverso l’improvvisazione, l’ascolto, il confronto ed il dialogo essendo questa una musica che nasce dall’incontro tra culture diverse”.