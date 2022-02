Capitale del Libro 2022 non è Barletta: riflessione pubblica su potenzialità inespresse

Capitale italiana del Libro: dopo l’aggiudicazione ad Ivrea, città operosamente industriale e culla della macchina da scrivere con tastiera uguale a quella del mio personal computer sulla quale sto scrivendo adesso, nessuna recriminazione, nessun rimpianto, nessuna colpa possono essere giusti (o giustificabili) a Barletta il giorno dopo l’esito della commissione giudicatrice annunciato dal Ministro Franceschini. E mentre scrivo, seguo angosciato la diretta social della manifestazione contro il muro di omertà sulla scomparsa del ragazzo tuttora avvolta nel mistero ad un mese dal fatto…

Chi ci ha lavorato (come noi delle Associazioni di Terzo Settore), chi ha seguito (anche snobisticamente) dai media, chi ha partecipato (sempre attivamente e generosamente) alle riunioni. Tutti ce l’abbiamo messa tutta, ed i complimenti resi pubblici ieri dal commissario straordinario nel suo comunicato stampa lo testimoniano. Bravi tutti, dal gruppo di lavoro a tutti quei soggetti che hanno sottoscritto il Patto per la Lettura e che oggi restano “arruolati” nel voler portare avanti il comune cammino.

Ma se ci fosse, come traspare da post e commenti via social e Facebook, qualche concittadino che tende a lamentarsi piuttosto che a restare impegnato nel sostenere (direttamente o indirettamente) tutti quei progetti confluiti nel Dossier barlettano di candidatura, a costui bisognerebbe far presente che Barletta è approdata alla fase conclusiva nazionale tra le otto Città finaliste in tutta Italia. “Nomination” che, detta in termini di marketing, risulta “brand” di sicuro “appeal” da spendere prima che se ne raffreddi l’effetto, sia su scala territoriale che a livello regionale.

A tutti coloro i quali (pochi, almeno sembra nelle loro esternazioni) che si lamentano, occorre chiedere pubblicamente se abbiano letto, riletto e studiato le 76 pagine di questo Dossier: dove si trovano concentrate idee e risoluzioni progettuali fra l’innovativo ed il creativo, capaci di far lavorare per molto tempo intorno al capitolo Lettura alias Cultura.

Idee e risoluzioni di sapore moderno, talvolta avveniristico rispetto al presente: infatti, il refrain parla di “tempo futuro” fra le mille ed una contraddizione di questa nostra Città, dove la sola attesa del verdetto finale ha rilanciato nell’ultima settimana parole come “riscatto” e “rilancio” del capitale umano come “potenziale inespresso” nella coscienza collettiva, purtroppo ferita da atti criminali consumati nei soli ultimi due mesi a danno di giovani vite spezzate, capaci di far rimbalzare questa stessa nostra comunità cittadina alla cronaca nera nazionale…

A questi pochi dissenzienti dall’apparente coro di consensi vi sarebbe da obiettare che solo la modestia dei comportamenti e la consapevolezza dei propri limiti strutturali può effettivamente sostenere le spinte alla diserzione dalle proprie responsabilità. Come pure, in questo preciso momento storico e contestualmente a tali proposte, riemergono fermenti, volti, memorie che la gestione commissariale al Comune ha soltanto “congelato” in attesa delle prossimi elezioni di primavera… L’augurio? Spesso si sbaglia a voler tornare sui propri passi, sedotti dal fascino di voler ripartire da dove la storia ti ha fatto fermare. Ma la storia insegna ad evitare gli errori, proprio come la lezione della candidatura a Capitale del Libro ci suggerisce di fare.

Nino Vinella, giornalista

Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia ODV

Archeoclub d’Italia APS Sede Storica Canne della Battaglia Barletta

Firmatari del Patto per la Lettura