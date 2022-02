“Rotary e Scuola", al via il service con un incontro al liceo "C. Cafiero"

Mercoledì 9 febbraio, dalle ore 15 alle ore 19, il Rotary Club Barletta, in sinergia con il Rotararct, ha dato avvio alla prima giornata di formazione ed orientamento professionale presso il Liceo Scientifico "C. Cafiero" di Barletta, inserito nel progetto “Rotary e Scuola, nuovi modelli culturali a favore del nostro territorio”, nell’ambito del Service Distrettuale Nuove Generazioni.

Si ringrazia la Dirigente Scolastica Rossana Diviccaro, con le rispettive referenti PCTO, per la disponibilità riservata ai relatori intervenuti: Vito COLUCCI Presidente Rotary Barletta, Alessandra PALMIOTTI delegata del Progetto, Valeria MANOSPERTI Presidente ROtaract, Giuseppe ARCIERI autore di cortometraggi, Ruggiero LAPORTA GREEN Manager, Angelica MIGUENS docente di Lingue e Ruggiero DIBENEDETTO Maestro Artigiano.

Ascolto attivo degli studenti, alcuni collegati in DAD e confronto vivace per gli interventi in ambito formativo, cinematografico, agrario, linguistico e fotografico, densi di esperienze arricchenti ed efficaci.

Tra gli studenti del quarto anno presente anche Giovanni Tesse, premiato dal Club Rotary Barletta con la borsa di studio premio Rotary Pietro Mennea nell’anno 2019 come eccellenza nella danza sportiva in coppia con sua sorella Ilaria.