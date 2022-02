Beata Maria Vergine di Lourdes, il programma della festa nel Santo Sepolcro

Pubblichiamo il programma delle celebrazioni, previste a Barletta, nella parrocchia Basilica Santo Sepolcro in occasione della Festa della Beata Maria Vergine di Lourdes.

«Carissimi – così Don Mauro Dibenedetto, parroco della Basilica Santo Sepolcro in una comunicazione ai fedeli - la festa liturgica di Nostra Signora di Lourdes ci riporta spiritualmente alla grotta di Massabielle, luogo in cui la Vergine Immacolata è apparsa a Santa Bernadette e luogo privilegiato dello spirito, dove sperimentarsi amati da Dio e accendersi di amore per i sofferenti. A questa festa è legata, da 30 anni, la Giornata Mondiale del Malato che viviamo con la famiglia unitalsiana, “occasione per crescere nell’atteggiamento di ascolto, di riflessione e di impegno fattivo di fronte al grande mistero del dolore e della malattia” (San Giovanni Paolo II). In questa giornata Papa Francesco, nel suo messaggio, ci invita a metterci accanto a chi soffre e a chi assiste gli ammalati, prendendoci cura dell’altro perché colui che cura e colui che viene curato, entrambi sono amati da Dio di amore gratuito e misericordioso. Viviamo insieme questa festa elevando a Maria, madre di Misericordia e salute degli Infermi, il nostro sguardo fiducioso e la nostra preghiera».

TRIDUO

Martedì 8 febbraio

ore 9:00, Santo Rosario

ore 9:30, Celebrazione Eucaristica ore

18:30, Santo Rosario

ore 19:00, Celebrazione Eucaristica presieduta da padre Raffaele Malacarne ofmc, cappellano Ospedale “Mons. R. Dimiccoli” – Barletta, con la partecipazione del gruppo di volontariato “GAV”

Mercoledì 9 febbraio

ore 9:00, Santo Rosario

ore 9:30, Celebrazione Eucaristica

ore 18:30, Santo Rosario

ore 19:00 Celebrazione Eucaristica presieduta da don Massimo Serio, vicario parrocchiale della Parrocchia San Paolo apostolo – Barletta e assistente spirituale diocesano Associazione Medici Cattolici, con la partecipazione dei Medici Cattolici

Giovedì 10 febbraio

ore 9:00, Santo Rosario

ore 9:30, Celebrazione Eucaristica

ore 18:30, Santo Rosario animato dal gruppo giovani UNITALSI

ore 19:00, Celebrazione Eucaristica presieduta da don Alessandro Tesse, vicario parrocchiale della Parrocchia Santissima Trinità – Andria, con la partecipazione degli Infermieri e dei volontari UNITALSI

VENERDI 11 FEBBRAIO – FESTA DELLA BEATA MARIA VERGINE DI LOURDES

XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

ore 9:00, Santo Rosario

ore 9:30, Celebrazione Eucaristica

Ore 18:30, Santo Rosario

ore 19:00, Celebrazione Eucaristica (teletrasmessa da Amica 9) presieduta da S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, nostro Arcivescovo, con la partecipazione dell’UNITALSI, sottosezione di Barletta, e dell’Arciconfraternita del Santo Legno della Croce.

A seguire momento di Adorazione Eucaristica

Le celebrazioni si svolgeranno nel rispetto delle attuali norme anti-Covid. I fedeli dovranno indossare la mascherina e igienizzare le mani entrando in Basilica. La capienza in Basilica è di 170.