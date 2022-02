Barletta: ad un anno dalla scomparsa, commosso amarcord di Filippo Sarcinelli, di quella sua gloriosa “Villa delle Palme” e degli assi dello sport come amici di una vita. All’età di 89 anni, dopo una vita lunga e votata al suo lavoro, resta così impresso nella memoria della gente: storica figura di ristoratore e pizzaiolo, spentosi nel ricordo di un personaggio abituale riferimento negli anni ’60, ’70 e ben oltre, stimato dall’intera comunità dell’epoca per umanità e professionalità che restano nel cuore di almeno due generazioni di barlettani.

La sua indimenticabile presidenza alla squadra di calcio “Pro Juve” ha lanciato la carriera di Giovanni Pavone verso i fasti della Serie A e della nazionale di calcio, fruttando a Sarcinelli quel soprannome di “Boniperti” che lo accompagnerà per tutta la sua vita.

Nella scia del tifo per la Juventus, sarà infatti “Boniperti” (in viale Marconi angolo via Madonna della Croce) il nome della sua pizzeria - attiva tra il ’61 e i primi anni ‘70 – mentre sempre viva continuerà ad essere la sua attività di promotore sportivo. Il… marchio di fabbrica di Filippo era la cosiddetta “pizza al tegamino”, lasciata a cuocere in una teglia condita con olio extravergine, quasi a “friggerne” la pasta.

In quella Barletta che andava fiera per i suoi primi, smaglianti successi, Filippo ha incoraggiato e incentivato con entusiasmo i progressi di Pietro Mennea dal ’69 fino alle sue prime esperienze olimpiche negli anni ’70, anche in qualità di suo cuoco personale, ed è stato convinto finanziatore di svariate manifestazioni sportive della Barletta di quegli anni, gare di marcia in primis.

Profonda l’amicizia coltivata con il due volte campione italiano di marcia Cosimo Puttilli e con Franco Mascolo, storico allenatore di Mennea stesso, e le competizioni organizzate dai tre hanno portato Sarcinelli a conoscere e a servire come ristoratore personalità del calibro di Giovanni Ferrari (calciatore e due volte campione del mondo negli anni ’30), Matteo Salvemini (campione europeo dei pesi medi di boxe), Nino Benvenuti (campione olimpico, poi cmapione del mondo dei pesi medi), come anche Angelo Marchisella e Pietro Dordoni (rispettivamente campione e tecnico della nazionale italiana di marcia).

Le fotografie conservate dei suoi ricevimenti sono attraversate da politici, sportivi, personalità di spicco di almeno trent’anni di storia italiana.

Dopo l’esperienza della pizzeria, ha trasformato il più antico Villino Nigro in “Villa delle Palme”, una perla in quel polmone verde che si stendeva lungo via Imbriani, occupata dalla campagna. E di cui, nello stravolgimento del più recente scenario urbanistico di quella zona con la costruzione del cavalcaferrovia verso via Canosa, sopravvive (quasi miracolosamente) solo una gigantesca palma, quasi a dispetto contro tutto e tutti…

Ristorante e sala ricevimenti, luogo di aggregazione sociale e di bella presenza, quella gloriosa “Villa della Palme” fu anche discoteca all’avanguardia mentre le nuove correnti musicali prendevano piede in tutta Italia. Appassionato e raffinato ascoltatore di Mozart, Puccini come pure dei Pink Floyd, Filippo Sarcinelli, uomo buono, onesto e leale, ha attraversato con serenità gli anni dell’età matura circondato dai suoi affetti più cari.

Ed a noi, che ne abbiamo conosciuto e stimato le qualità, è così che ci piace ricordarlo…

Nino Vinella, giornalista