"Medea" e "Una stella per David": Teatro Patologico con Papaceccio ricorda David Sassoli

"Una emozione indescrivibile ricordare David Sassoli. Ho avuto tante volte il privilegio di incontrarlo e riconoscere in lui una persona meravigliosa, sempre attenta al sostegno dei più deboli. Spero di poter onorare sempre il suo nome con il mio lavoro e il mio contributo artistico, fiero di tutto quello che lui ha fatto per il Teatro Patologico e, in generale, per i più fragili”. Così il performer e musicista barlettano Francesco Maria Crudele, in arte Papaceccio, commenta la personale partecipazione allo spettacolo/premio "Una stella per David", dedicato al Presidente del Parlamento europeo e giornalista David Sassoli, recentemente scomparso. Lo spettacolo in suo onore si è tenuto nei giorni scorsi a Roma, presso il Teatro Patologico. Fondato e diretto da Dario D'Ambrosi, il progetto di teatro integrato del Teatro Patologico mette in scena eventi che attuano strategie educativo/riabilitative coinvolgendo persone affette da ogni tipo di disabilità e avvalendosi della collaborazione di attori affermati e figure prestigiose. Grazie alla sensibilità di Sassoli era stato possibile ospitare in diverse occasioni a Bruxelles, nel Parlamento Europeo, lo spettacolo "Medea", di cui un estratto è stato proposto durante "Una stella per David" e vede tra i protagonisti lo stesso Papaceccio e un altro talento barlettano, Francesco Santalucia.

“Sassoli aveva sempre creduto nella mission del teatro patologico e del teatro integrato che continuerò a portare avanti. Mi sono emozionato nel reinterpretare i suoi passi ed i pensieri attraverso la penna di Dario", commenta ancora Papaceccio riferendosi all'evento di pochi giorni or sono al quale hanno contribuito Sebastiano Somma, Claudia Gerini e partecipato, con interventi video o streaming, alte cariche istituzionali del Parlamento Europeo e giornalisti. La Medea inscenata, che rappresenta una tipologia di teatro rivoluzionaria, è stata apprezzata dal pubblico ed ha perfettamente caratterizzato l’omaggio ad una personalità che, importante ribadirlo, si è contraddistinta per valore professionale e umano.