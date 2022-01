Giorno della Memoria, spettacolo teatrale "Liberi di essere liberi"

In data 27 gennaio 2022, presso la sala riunioni della chiesa parrocchiale di Santa Maria degli Angeli (Ex Cappuccini) in viale Marconi n.74, alle ore 18,00, col patrocinio del Comune di Barletta, la Confederazione delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Barletta (Anmig, Ancr, Anmi, Anb, Anfi, Anc, Ingortp e Unimri), sezioni di Barletta, in occasione del “Giorno della Memoria”, sempre attente nel promuovere tematiche i cui concetti si basano essenzialmente sul rispetto della dignità umana, indispensabili per la conservazione di una Pace vera, universale e duratura, intendono ribadire, oltre all’importanza di non dimenticare, anche di riaffermare che la guerra non è solo quella combattuta con le armi, ma anche quella, altrettanto brutale, dovuta all’indifferenza!

Noi abbiamo il dovere, attraverso il ricordo di quel terribile atto contro l’umanità, di sconfiggere sia tale indifferenza ma, anche, il diffondersi del pericoloso fenomeno vasto e complesso dell’antisemitismo contemporaneo. Per tal motivo verrà presentato uno spettacolo teatrale dal titolo “Liberi di esser Liberi” di Francesco Paolo Dellaquila ,parteciperanno alla lettura recitante:

Dolores Rotunno, Francesco Paolo Dellaquila, Francesco Giannini.

Presentazione: Marisa Ruffo.

Servizio fotografico di Giovanni Ferrini.

Ingresso libero solo ai possessori di green pass rafforzato e l’obbligo di indossare mascherina FFP2 come da disposizioni per il contenimento della pandemia Covid-19.