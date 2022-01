Giornata della Memoria, online Rotary Club "Barletta, città dell'accoglienza: i profughi ebrei"

Giovedi 27 gennaio 2022, in occasione della Giornata della Memoria, alle ore 20,30 su Piattaforma ZOOM: ID 81145329704 PW 7Xj9vF il Rotary Club Barletta terrà l'incontro " BARLETTA , CITTA’ dell’ACCOGLIENZA. I profughi ebrei nel secondo dopoguerra".

Sarà illustrata una vicenda umana incredibilmente dimenticata e ignorata fino ad oggi dalla storiografia locale e nazionale.

Nel secondo dopoguerra la città di Barletta, città Medaglia d’oro al Valore militare ed al Merito civile, fu anche città di accoglienza per migliaia di profughi provenienti da ogni parte del mondo, tra i quali centinaia di ebrei che vivevano il difficile periodo di transizione tra la catastrofe della Shoah e la speranza di una nuova vita.

I profughi furono accolti in due campi : uno, per gli Italiani, era ubicato in via Manfredi, nelle ex Caserme “Fieramosca” e “Stennio”; l’altro, per i profughi non Italiani, era ubicato nella Caserma “Stella”, in via Andria.

Il prof. Michelangelo Filannino illustrerà la storia di questo secondo campo, in cui, negli anni fra il 1945 ed il 1950, transitarono profughi albanesi, sloveni e poi ebrei di diversa nazionalità, in maggioranza polacchi.

Anni nei quali la città di Barletta si dimostrò aperta e accogliente.

Utilizzando fonti provenienti in prevalenza dagli archivi tedeschi, americani e israeliani, che si accrescono anno dopo anno grazie al web, sarà fatta luce su una vicenda umana incredibilmente dimenticata e ignorata fino ad oggi non solo dalla storiografia nazionale, ma anche da quella locale.

Non mancherà qualche riflessione sul senso della Storia.