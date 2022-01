​“Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”​, anche a Barletta

Il programma degli incontri ecumenici, a cura dell’Ufficio diocesano Ecumenismo e Dialogo Interreligioso, direttore Don Cosimo Fiorella, che si terranno nei sette centri della diocesi in occasione della “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”, che ogni anno si celebra dal 18 al 25 gennaio. Il tema di quest’anno è «“In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo” (Matteo 2,2)»

18 gennaio – Bisceglie – Parrocchia Sant’Adoeno

30, Sac. Paolo Bassi – Rosario Confessore, pastore della Chiesa Valdese di Cerignola.

19 gennaio – Trani – Parrocchia Ortodossa Rumena di San Martino

30, P. Giovanni Ionut Deaconu, parroco di san Martino – Don Sergio Pellegrini, Vicario Generale.

20 gennaio – Corato – Chiesa Valdese

30, Giuseppe Lops, Predicatore locale della Chiesa Valdese -Don Fabrizio Colamartino

21 gennaio – San Ferdinando di Puglia – Parrocchia San Ferdinando Re

30, Don Mimmo Marrone – Ruggiero Lattanzio, Pastore della Chiesa Battista di Bari.

22 gennaio - Margherita di Savoia – Parrocchia Santissimo Salvatore

30, Don Michele Piazzolla – Giovanni Magnifico, Predicatore locale della Chiesa Metodista Valdese

23 gennaio – Barletta - Chiesa Battista

30, Davide Cassatella – Don Cosimo Fiorella, Direttore dell'Ufficio per l'ecumenismo e il dialogo

24 gennaio – Corato – Parrocchia Sacra Famiglia

30, Don Fabrizio Colamartino – Giuseppe Lops, Predicatore locale della Chiesa Valdese

25 gennaio – Trinitapoli – Parrocchia Madonna di Loreto