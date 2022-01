La Regione Puglia, con D.G.R. n. 2206 del 27/12/2021, relativa al Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta

formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25, ha disposto presso l’I.I.S.S. Einaudi di Canosa di Puglia (BT) l’attivazione, già a partire da

settembre 2022, di un nuovo indirizzo di studi, relativo all’Istruzione Professionale, Servizi culturali e dello spettacolo che arricchisce ulteriormente l’ampia offerta formativa dell’Istituto.

Tale percorso di studi – ha dichiarato la Dirigente, prof.ssa Brigida Maria Caporale – rappresenta una nuova opportunità elargita agli studenti e alle famiglie del territorio della BAT poiché permette al diplomato di intervenire nei processi di ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell’industria culturale e dello spettacolo e dei new media, in ambito locale, nazionale e internazionale.

Gli studenti che porteranno a termine questo nuovo corso di studi troveranno occupazione all'interno delle imprese culturali creative (Fondazione Apulia Film

Commission ecc.) in forte espansione nella Regione Puglia che operano nei settori dell’intrattenimento e curano la fruizione dei contenuti culturali sia dal vivo sia

tramite i canali tecnologici.

Il diplomato dell’indirizzo di studi Servizi culturali e dello spettacolo acquisisce le competenze per esercitare le professioni di scenotecnico, tecnico del suono, tecnico delle luci, tecnico degli effetti speciali, organizzatore di festival, rassegne cinematografiche, teatrali e di danza. Infatti è in grado di produrre, editare e

diffondere in maniera autonoma immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione: dal cinema alla televisione, dallo smartphone al web, dai social all’editoria e agli spettacoli dal vivo e ogni altro evento di divulgazione culturale.

Inoltre il diploma quinquennale conseguito è valido per l'accesso a qualsiasi corso universitario o post diploma (ITS). È inoltre possibile ottenere la qualifica triennale di Operatore Grafico-Multimediale spendibile nel mercato del lavoro.

La Dirigente precisa che l’I.I.S.S. Luigi Einaudi dispone di un Centro Risorse provvisto di un ampio auditorium (capienza 250 posti a sedere), di un laboratorio

musicale e di un’aula multimediale dotati di strumentazione specifica. Nel complesso, recentemente ristrutturato, è possibile allestire spettacoli ed effettuare

performances di vario genere.

In attesa di una conferenza stampa di presentazione ufficiale del nuovo indirizzo scolastico, ogni informazione potrà essere trovata sul sito

https://www.iisseinaudi.edu.it

Si ricorda che le iscrizioni potranno essere inoltrate a partire dal 4 gennaio fino al 28 gennaio 2022 online o rivolgendosi presso la Segreteria Didattica dell’I.I.S.S. “L. Einaudi, sita in via Settembrini, 160 a Canosa di Puglia (BT).