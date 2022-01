"Un canto salverà il mondo", in uscita il libro del M° Lotoro sulla musica nei lager

Il prossimo 20 gennaio esce in tutte le librerie e nei bookshop online il libro 𝗨𝗡 𝗖𝗔𝗡𝗧𝗢 𝗦𝗔𝗟𝗩𝗘𝗥𝗔' 𝗜𝗟 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗢, scritto da 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘𝗦𝗖𝗢 𝗟𝗢𝗧𝗢𝗥𝗢 e pubblicato da 𝗙𝗘𝗟𝗧𝗥𝗜𝗡𝗘𝗟𝗟𝗜.

Il libro - vibrante testimonianza di un'esperienza irripetibile - attraversa oltre 30 anni di ricerca compiuti da Lotoro sulla musica scritta in Ghetti, Lager, Gulag e Campi di prigionia militare dall'apertura del KZ Dachau nel 1933 alla morte di Stalin nel 1953; una ricerca che ha permesso il recupero di migliaia di opere musicali, molte delle quali sono finalmente tornate a vivere nelle sale da concerto di tutto il mondo.

Più che un saggio questo libro è un viaggio - a tratti avventuroso e sempre ricco di aneddoti - attraverso un patrimonio musicale talora rimasto sepolto e dimenticato e ora finalmente accorpato in un Archivio unico che presto diventerà accessibile a chiunque.

Ma anche un percorso fatto di incontri ricchi di umanità e di emozioni: quelli con i sopravvissuti, testimoni diretti di una delle pagine più tragiche della Storia, o con i loro discendenti, a lungo custodi silenziosi di pagine e pagine musicali che, durante la prigiona e deportazione dei propri avi, costituirono un'ancora di salvezza per la mente e lo spirito.

Tutto questo e altro ancora viene raccontato da Francesco Lotoro in un libro che rappresenta il bilancio di un lavoro vissuto come una missione e al tempo stesso nuovo punto di partenza di un viaggio non ancora terminato.