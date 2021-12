"Scrigni e Tesori Restart", due nuovi appuntamenti nella Chiesa dei Greci

Dopo il successo del primo appuntamento, ancora due date in calendario per “Scrigni e Tesori Restart. Riapertura della Chiesa dei Greci di Barletta”, l’iniziativa dell’associazione ArcheoBarletta realizzata in collaborazione con “I Funamboli Libri e tè” dedicata al racconto dell’antica comunità greca barlettana, tra esperienze di ricerca e splendore dell’arte. L’appuntamento del 2 gennaio è già sold out, mentre sono ancora disponibili pochi posti per il giorno 6. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

Ad accoglierci sarà alle ore 10.00 la libreria e sala da tè “I Funamboli” dove andremo indietro nel tempo sulle tracce di una delle comunità greche che hanno fatto parte del tessuto sociale locale: la comunità di Giannina. Lo faremo ripercorrendo insieme ad una sua discendente l’affascinante ricerca delle proprie radici accompagnati dagli aromi e dal calore di una tazza di tè. Subito dopo proseguiremo il nostro viaggio all’interno della chiesa di Santa Maria degli Angeli - meglio conosciuta come Chiesa dei Greci - nuovamente visitabile dopo i lavori di manutenzione che ne avevano reso necessaria la chiusura. Qui saranno le immagini a raccontarsi: quelle che rendono unica la meravigliosa iconostasi e che testimoniano la storia e la vivacità della comunità greca a Barletta.

"Scrigni e tesori” è il titolo di una serie di iniziative pensate nel 2018 dall’ArcheoBarletta con l’intento di riscoprire luoghi, prevalentemente chiese, letti come scrigni preziosi che custodiscono tesori affascinanti. Quest’anno ArcheoBarletta ha scelto di proseguire nella stessa direzione aggiungendo la parola “Restart”, per simboleggiare una ripartenza, un vivace risveglio del settore culturale che tanto ha sofferto a causa della pandemia.

ArcheoBarletta è un’associazione di promozione sociale attiva sul territorio dal 1980 animata dalla convinzione che la conoscenza del nostro territorio e del suo patrimonio culturale sia il miglior modo per tutelarlo, promuoverlo e valorizzarlo.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con I funamboli libri e tè e con l’ausilio del Comune di Barletta.

I prossimi appuntamenti:

domenica 2 gennaio 2022 (sold out)

giovedì 6 gennaio 2022

Orario di inizio: ore 10.00 Incontro presso: Funamboli, libri è tè, Via Madonna degli Angeli, 35, Barletta (BT).

Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al numero 345 73 51 776

Accesso consentito con mascherina e greenpass.

