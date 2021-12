"Potrebbe essere che Dio esista?", presentazione del libro del prof. Nicola Paolillo

Martedì 4 gennaio 2021, a Barletta, nella Parrocchia San Benedetto alle 19.30, si terrà la presentazione del libro di Nicola Paolillo, Potrebbe essere che Dio esista?, Apostoli della Parola, Trapani 2019.

Oltre all’autore, interverranno:

Don Angelo Dipasquale, Parroco di San Benedetto

Don Cosimo Fiorella, Vicario parrocchiale

Riccardo Losappio, Direttore dell’Ufficio diocesano cultura e comunicazioni sociali

Cosimo Damiano Porcella, In Comunione, moderatore della serata.

Nell’incontro saranno affrontate varie tematiche attraverso il dialogo e il confronto: Possiamo dire che Dio abbia creato l’universo oppure è stato il caso? Se Dio esiste, perché non lo vedo? Il male e la sofferenza sono una sfida all’esistenza di Dio?

Il Prof. Nicola Paolillo, nato a Barletta il 19 maggio 1987, ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Religiose presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Trani (Facoltà Teologica Pugliese). Dal 2010 è inserito nel Movimento Ecclesiale “Apostoli della Parola” come volontario missionario, impartendo corsi biblici e di apologetica in varie parrocchie per chiarire i vari dubbi che scaturiscono dai vari Nuovi Movimenti Religiosi Alternativi. Impegnato da anni nella ricerca biblica, collabora con i vari gruppi di ascolto parrocchiali, ricercando con dovizia di particolari informazioni sulle sette religiose. Attualmente è docente di Religione Cattolica nella diocesi di Milano. E’ autore di numerose pubblicazioni.