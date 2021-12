San Ruggero, a Barletta veglia di preghiera per i giovani

Nell’ambito delle iniziative previste in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Ruggero Vescovo, patrono di Barletta e dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, mercoledì 29 dicembre 2021 alle ore 21,00 si terrà nella chiesa di San Ruggero, a Barletta, una Veglia di preghiera per i giovani della città presieduta dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo. Parteciperanno il Prefetto della BAT, Sua Ecc.za Dott. Maurizio Valiante e il Commissario Straordinario, Dott. Francesco Alecci.

Nel rispetto delle norme anticovid, la Veglia, che sarà animata dalla Pastorale giovanile cittadina coordinata da Don Francesco Milillo, rappresenta un momento di sensibilizzazione per richiamare i tempi della solidarietà, della partecipazione, dell’ascolto, quale modalità concreta per realizzare nel nostro oggi l’insegnamento di San Ruggero Vescovo.

La veglia sarà trasmessa in diretta televisiva dall’emittente Easy Tv canale 190