Feste, tra nostalgia per le assenze e presenze da valorizzare

Il momento dei pensieri, della nostalgia, delle assenze e delle presenze che vorremmo fossero assenze. Questo periodo come una grancassa amplifica ogni nostro vissuto. La memoria emotiva ci evoca i tanti momenti belli che abbiamo vissuto e il clima di festa spesso stride con la nostra angoscia, con la nostra nostalgia. E allora perché a volte la festa ci dà così tanta tristezza?

I silenzi che molti vivono in queste giornate di festa non sono mai vuoti, ma sono quasi sempre riempiti dal pensiero per le persone a noi care, lontane solo fisicamente.

Questo accade a tutti i momenti che hanno avuto la sottolineatura rossa, intesa non come errore, ma come valenza emotiva.

Presenze, assenze, alle volte è solo un sentire, così è la vita. Se tutto è indifferente non ci mancherà mai, anzi sarà una non presenza, un non sentire un non vivere.

La festa sottolinea, evidenzia e dà identità ad un vissuto bello che, come tale, deve rimanere e quindi quando manca si sente l'assenza.

Quante persone non ci sono più, quante vorremmo ci fossero accanto e quante le sentiamo di più, nonostante siano lontane. Tante persone però ci sono e dovremmo tenerle dentro ogni nostro passo, non aspettando che ci manchino.

Dott. Saverio Costantino, Psicologo e Psicoterapeuta