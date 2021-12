“Scrigni e tesori. Restart”: visite guidate alla Chiesa dei Greci

In occasione delle correnti festività, riapre la Chiesa greca di Santa Maria degli Angeli, meglio nota come “Chiesa dei Greci di Barletta”, di proprietà comunale.

L’iniziativa, denominata “Scrigni e tesori. Restart”, è promossa dall’Ente civico e prevede visite guidate, a cura di ArcheoBarletta, con inizio alle ore 10 nelle giornate di domenica 26 dicembre 2021, domenica 2 e giovedì 6 gennaio 2022.

Una irrinunciabile opportunità per conoscere questa testimonianza del patrimonio monumentale di genere ecclesiastico ammirando i pregevoli affreschi, i manufatti lignei, gli arredi sacri e l’imponente iconostasi custoditi all’interno dell’immobile, edificato nel 1398 nell’attuale via Madonna degli Angeli.

Per info e prenotazioni telefonare al numero 345 7351776. L’accesso sarà consentito obbligatoriamente con mascherina e green pass.