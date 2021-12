Natale 2021, torna il concerto meditazione in Concattedrale a Barletta

Torna dopo la pausa imposta dalla pandemia il grande concerto meditazione “Et verbum caro factum est” giunto alla sua IV edizione. Un grande evento spirituale-culturale ormai tanto atteso e che tradizionalmente apre le festività natalizie della città di Barletta. "Et verbum caro factum est" è organizzato dalla Basilica Concattedrale Santa Maria Maggiore - Barletta, dall'Associazione culturale musicale “Apulia Sinfonietta”, dalla Corale “Harmonia Cordis”, e quest’anno vedrà impegnati domenica 19 dicembre 2021 ben 50 elementi in un suggestivo concerto-meditazione sul mistero del Natale.

Il Natale ha ispirato incessantemente la fantasia dei musicisti e spesso tutte queste melodie sono entrate nel cuore e nell’immaginario culturale della propria nazione o addirittura di quello del mondo intero. Ogni popolo e ogni cultura ha dato il suo contributo per illuminare un aspetto o un altro del mistero dell’Incarnazione, a volte con profondità e poesia, altre volte cogliendone gli aspetti più marginali e folcloristici, altre volte donandoci degli autentici capolavori. Le lingue e gli approcci diversi però ci mostrano in modo eloquente che nel cuore di ogni uomo, in ogni parte del mondo e in ogni cultura, il mistero del Natale non passa inosservato. Ogni uomo si stupisce davanti al prodigio del Dio-Bambino che viene a vivere la nostra vita, prendendo su di sé tutte le nostre sofferenze e le nostre gioie.

La Basilica Concattedrale Santa Maria Maggiore di Barletta sarà come da tradizione la cornice d’eccezione dell’evento, in una grande serata di preghiera, spiritualità e musica, dove protagonisti saranno la corale polifonica Harmonia Cordis, l’ Apulia Sinfonietta Orchestra, il soprano Monica Paciolla, il baritono Emanuel Gatta diretti dalla bacchetta del Maestro Pasquale Somma. Una serata magica dove risuoneranno le melodie più belle che il Natale ha ispirato, dalle più tradizionali a quelle di culture lontane e diverse dalla nostra, perché il Natale ha proprio questa capacità: unire i cuori attraverso la musica per innalzare l’anima e riscaldare il cuore.

Porta ore 20:00, inizio ore 20:30. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si accede tramite green pass. Per info 3208792472.