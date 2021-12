“Piccolo dizionario della politica”, a Barletta lo scrittore Daniele Aristarco

Il giorno 16 dicembre alle ore 16:00 presso il Future Center di Barletta, in viale Marconi n. 39, Daniele Aristarco presenta il suo ultimo libro edito da Einaudi, dal titolo “Piccolo dizionario della politica”.

L’Associazione Nazionale Polizia di Stato (Anps) di Barletta e il Comitato di zona 167, con la collaborazione della libreria Einaudi di Barletta, hanno inteso promuovere questo appuntamento consapevoli che il cambiamento della società può realizzarsi solo attraverso le giovani generazioni.

L’autore dialogherà con i ragazzi dell’IISS N. Garrone di Barletta rendendoli “attori” di un talk che sarà arricchito da contributi di altre associazioni.

L’evento è aperto al pubblico nel rispetto della normativa anti-Covid.

DANIELE ARISTARCO

Nato a Napoli nel 1977, Daniele Aristarco è autore di racconti e saggi divulgativi rivolti ai ragazzi, pubblicati sia in Italia che in Francia. È stato insegnante di Lette per la scuola secondaria di primo grado e ora si dedica a libri per ragazzi e alla scrittura per il cinema e la radio. Drammaturgo e regista teatrale, ha vinto numerosi premi. Si occupa inoltre di laboratori di scrittura creativa per l’infanzia presso scuole, biblioteche e associazioni culturali.