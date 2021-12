Rotary Club Barletta, serata musicale e donazione per l'AICI

Una serata davvero intensa e coinvolgente, quella che organizzata dal Rotary Club Barletta a favore dell'U.I.C.I. (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) di Barletta giovedì 9 dicembre presso Il Brigantino 2.

La serata si apre con la lettura del ricchissimo curriculum del giovanissimo pianista ipovedente Nicola Pio Nasca, che sin da bambino ha avuto una grande passione per il pianoforte. Il presidente Colucci illustrato contenuto della serata: una donazione all'A.I.C.I. di Barletta (Associazione Italiana Ciechi e Ipovedenti) e per l' occasione il concerto del giovane pianista Nasca.

Interviene il presidente della sezione BAT dell' U.I.C.I., Francesco Giangualano, che ricorda come l'anno scorso sia stato il centenario della loro Associazione e ringrazia calorosamente il Rotary per essere ancora una volta al loro fianco. Un doveroso ringraziamento poi alla professoressa Annamaria Sallustio che ha saputo affiancare e dare un giusto input al giovane Nasca. Quindi la parola alla musica .

Il giovanissimo pianista si esibisce in un repertorio variegatissimo : non solo brani dei grandi classici, quali Bach e Chopin, ma spaziando su autori moderni quali Battiato, Zero e Dalla, fino ad un medley di brani natalizi.

L' assistente del Governatore, Giuseppe Guglielmi, elogia questa importante iniziativa del Club di Barletta, attento non solo ai bisogni del territorio ma ancora una volta alla incentivazione dei giovani talenti. .