"Buon compleanno, soldato di ventura!": omaggio a Bud Spencer, ultimo Fieramosca al cinema

“Buon compleanno, Soldato di ventura!” Come una eccezionale strenna natalizia mercoledì 15 dicembre, ecco l’omaggio di Barletta Città della Disfida a Bud Spencer l’ultimo Fieramosca sul grande schermo nel 45° (1976-2021) del film “Il soldato di ventura”: sarà Giuseppe Pedersoli, il figlio dell’indimenticabile protagonista e popolare attore napoletano, a ricevere il riconoscimento nell’incontro ufficialmente patrocinato dal Comune in programma nel salone di rappresentanza del Circolo Unione, organizzato dall’Archeoclub d’Italia Associazione di promozione sociale Canne della Battaglia Barletta quale soggetto promotore (nel 50° di istituzione a livello nazionale) e sostenuto quale sponsor esclusivo dalla Dicataldo Sabino Impianti (nel 40° di attività aziendale).

Nella storia del cinema italiano, l’unico altro illustre precedente risale al 1938 con il kolossal in bianconero di epoca fascista ispirato al romanzo di Massimo d’Azeglio per la regia di Alessandro Blasetti e l’interpretazione nel ruolo protagonista di Gino Cervi.

IL FILM di coproduzione italo-francese con la regia di Pasquale Festa Campanile e liberamente ispirato in chiave comica di divertente commedia alla Disfida di Barletta, sceneggiatura di Castellano e Pipolo, usciva quarantacinque anni fa nelle sale cinematografiche con grande successo di critica e di pubblico in Italia ed all’estero per narrazione e sceneggiatura: protagonista principale nei panni di Ettore Fieramosca il popolare attore Bud Spencer ed un cast di primissimo piano fra cui Oreste Lionello, Mariano Rigillo, Philippe Leroy, Andréa Ferreol, Enzo Cannavale, Renzo Palmer, Marc Porel, Mario Scaccia, Jacques Dufilho, Eros Pagni.

La manifestazione, esclusivamente con ingresso ad invito per la limitata capienza dei posti a sedere, andrà in diretta streaming (con inizio alle ore 17,00 sulla pagina Facebook Archeoclub d’Italia Canne della Battaglia Barletta) nelle riprese curate da Gianni Civita studio con l’ausilio di New System Service.

L’EVENTO viene proposto come una scatola magica con molte sorprese e sarà particolarmente arricchito dalla diffusione dell’annullo filatelico speciale con relativa cartolina celebrativa da parte di Poste Italiane, presente con proprio sportello distaccato in loco e personale specializzato anche nella vendita di prodotti cari agli appassionati della filatelia: ricordiamo infatti che a Bud Spencer il Ministero dello Sviluppo Economico ha dedicato lo scorso 31 ottobre un francobollo per la serie tematica Eccellenze italiane dello Spettacolo.

Anche l’ultimissima novità editoriale sarà promossa con la presentazione del libro a fumetti sulla vita avventurosa di Bud Spencer fresca di stampa da parte di ReNoir Comics: la prima biografia a fumetti, autorizzata dai figli Cristiana, Diamante e Giuseppe Pedersoli che ne hanno anche scritto la prefazione.

La storia é stata sceneggiata da Marco Sonseri (testo) e Roberto Lauciello (illustrazioni): per entrambi, Bud Spencer é “uno di famiglia, una di quelle persone che vorresti avere come amico, molto rassicurante, e che negli adulti rievoca l’età della spensieratezza e dell’infanzia”.

NEL PROGRAMMA AL CIRCOLO UNIONE, dopo il saluto delle Autorità, l’intervento dei Relatori: Dott. Francesco Giannuzzi Responsabile Filatelia di Poste Italiane Puglia per la presentazione dell’annullo filatelico dedicato all’evento e della connessa cartolina celebrativa; Dott. Carlo Gentile, critico cinematografico, per le note sul film e di costume; il Rappresentante della TITANUS casa di produzione della pellicola e relativa distribuzione cinematografica. Seguirà il momento istituzionale con il conferimento della speciale targa di benemerenza da parte del Commissario Straordinario del Comune di Barletta Dott. Francesco Alecci al Dott. Giuseppe Pedersoli, figlio di Carlo Pedersoli (Napoli 1929 – Roma 2016) in arte Bud Spencer.

Seguirà proiezione del trailer con le migliori e selezionate sequenze dal film.

L’ARMATURA ORIGINALE INDOSSATA DA BUD SPENCER giungerà appositamente dalla storica Casa di attrezzeria scenica Rancati in Roma: splendido esempio di talento e di artigianalità, finora mai prima esposta in pubblico finora.

Sarà successivamente ed eccezionalmente visibile nella Cantina della Sfida da parte dei visitatori con ingresso gratuito e nel rispetto delle vigenti norme anti Covid durante il periodo delle Festività natalizie e di Capodanno fino a domenica 9 gennaio 2022 quale straordinaria ed attrattiva “icona” cinematografica.