Festa di Santa Lucia, il programma

«Carissimi Fratelli e sorelle, devoti di Santa Lucia, concittadini – cosi Don Vito Carpentiere in una comunicazione ai fedeli - come da plurisecolare tradizione ci apprestiamo a vivere la Festa di Santa Lucia, anche quest’anno solo all’interno della Chiesa, prudentemente e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti per la persistente situazione pandemica. E, tuttavia, non faremo mancare il nostro atto di devozione e preghiera alla nostra tanto amata e venerata Santa. Che la Luce della Fede, evocata nel nome di Santa Lucia, non smetta mai di splendere nei nostri cuori, affinché illuminati interiormente non smettiamo di Sperare ed Amare con perseveranza nel nostro itinerario umano e cristiano. Per dare a chi vuole la possibilità di una preghiera dinanzi all’immagine della Santa, informiamo che DOMENICA 12 E LUNEDI’ 13 LA CHIESA RESTERA’ SEMPRE APERTA, DALLE 6.30 ALLE 21.30.

Che il Signore, per intercessione di Santa Lucia, ci aiuti a vivere questo tempo di prova».

PROGRAMMA

Evento culturale: Lectio Magistralis a cura del Comitato Dante Alighieri di Barletta, su “Santa Lucia, Dante Alighieri e la figurazione della Luce”, tenuta dal Prof. Giuseppe Lagrasta, moderata dalla Prof.ssa Paola Casale.

TRIDUO DI PREPARAZIONE 10-11-12 DICEMBRE

La Santa Messa delle ore 7,15, ogni mattina, sarà teletrasmessa da Amica 9 TV (canale 91) e in diretta streaming

Venerdì 10 Sante Messe ore 7,15 – 8,30 – 19

Ore 19 Santa Messa per i non vedenti, gli ipovedenti e tutti gli ammalati

Sabato 11 dicembre

Sante Messe ore 7,15 – 8,30 – 17 - 19

Ore 19 Santa Messa per affidare all’intercessione di Santa Lucia tutti i bambini, i ragazzi e i giovani

Domenica 12 – III di Avvento – Gaudete

Sante Messe ore 7,15 – 8,30 – 10 - 11,30 – 17 - 19

La Santa Messa delle ore 17 prevede la partecipazione dei fidanzati e, particolarmente, di coloro che celebreranno il loro Matrimonio nel 2022. Al termine della Celebrazione sarà invocata l’intercessione di Santa Lucia e impartita una particolare benedizione per tutti i fidanzati.

Ore 19 Santa Messa nei Secondi Vespri della III Domenica di Avvento (GAUDETE) e di Santa Lucia, con affidamento di tutte le famiglie, presieduta dal Vicario Generale don Sergio Pellegrini

LUNEDI’ 13 DICEMBRE Festa di Santa Lucia

Sante Messe ore 7,15 – 8,30 – 9,30 – 10,30 – 11,30 – 17 - 19

A seguire Venerazione e Preghiera

Ore 19 Santa Messa solenne presieduta da Mons. Leonardo D’Ascenzo, nostro Arcivescovo, per tutti i Devoti di Santa Lucia

Martedì 14 dicembre

Ore 19 Santa Messa di ringraziamento e in suffragio di don Antonio Larosa nel 43° della morte , e per i Vescovi, i sacerdoti e tutti i defunti, particolarmente per coloro che sono deceduti a causa del Covid.

«Per la venerazione – conclude Don Vito - si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni dei percorsi da seguire e del servizio di accoglienza, vivendo l’attesa con pazienza e spirito di preghiera».