Rotary Club Barletta, service per l'UICI con il giovane pianista Nicola Pio Nasca

Si avvicina la data del prossimo service del Rotary Club Barletta, in questo caso a favore dell'U.I.C.I. (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) di Barletta.

Giovedì 9 dicembre alle ore 20.30 presso il Brigantino 2 si esibirà il giovane pianista ipovedente Nicola Pio Nasca, 19 anni, studente del 3° anno del Triennio Accademico presso il Conservatorio N. Piccinni di Bari, già premiato per i suoi encomiabili meriti musicali ed artistici.

Nicola Pio Nasca eseguirà un repertorio variegato, che comprenderà sia brani del repertorio classico che contemporaneo.

Felicissimi per il successo che sta ottenendo, frutto delle sue immense qualità e dell'impegno duro che compie quotidianamente. Uno splendido esempio di come il talento e la volontà non conoscano barriere.



La serata è aperta a tutti.