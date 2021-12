"Santa Lucia, Dante e la figurazione della luce": un incontro per i 700 anni dalla morte

Presso la parrocchia di Santa Lucia, a Barletta, il giorno 9 dicembre alle ore 20.00, in occasione del settecentenario della morte di Dante Alighieri, nell'ambito delle attività previste dai Presidi Letterari del Comitato Dante di Barletta e in collaborazione con Don Vito Carpentiere, parroco di Santa Lucia, e per l'avvio e l'inaugurazione del primo incontro relativo alla Cattedra di Poesia per l'anno sociale 2021 - 2022, si terrà la Lectio Magistralis del prof. Giuseppe Lagrasta dal titolo: "Santa Lucia, Dante e la figurazione della luce".

La lectio si propone di focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti nodali che riguardano gli incontri e la relazione che Santa Lucia ha vissuto con Dante durante il viaggio nella Commedia. È necessario riscoprire il senso dell'umano che la Commedia promana, nelle sue molteplici sfaccettature. Per questo significar, la metafora della luce rappresenta la relazione mistica e divina che si instaura tra Dante e la Santa.

Durante la lectio magistralis il prof. Lagrasta ripercorrerà gli incontri che Santa Lucia ha vissuto sia quando si trova con il poeta nella cantica dell'Inferno sia quando si vedono nel Purgatorio e nel Paradiso.

Anche se la figura di Santa Lucia nella Commedia ha un respiro minore, si ritiene interessante riscoprire e sottolineare insieme la valenza umana e valorizzare il ruolo di Lucia sostenuto tra le donne che hanno protetto il fiorentino durante il viaggio ultraterreno.

Un viaggio nella luce e tra la luce, quello vissuto da Santa Lucia e dal poeta, dove il raccordo tra poesia e umanità, tra relazione di aiuto e incontro profondo, narrano come in un sogno, come il vivere che non appaga e non vede la luce, si fa dolore e conoscenza e dove la conoscenza si fa radice e afflato mistico, sofferenza ma anche richiesta di abbandono tra le braccia di Maria.

E Dante chiede a Maria e a Santa Lucia - sostiene il Prof. Lagrasta - che i suoi occhi siano custoditi mentre agli umani non resta che scoprire i segreti della grande Commedia dantesca e svelare gli intrecci e le passioni per ricordare il grande poeta.